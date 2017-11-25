倫敦恐怖攻擊再起？ 民眾倉皇逃離地鐵站

（台灣英文新聞／高立寰 綜合外電報稿）昨（24）日下午四點三十分，位於英國倫敦商業購物中心的牛津地鐵站（Oxford Circus Station），兩名男子在月台上爆發激烈肢體衝突，附近的民眾聽聞衝突，在恐慌之下誤以為是恐怖攻擊，接連倉皇逃離地鐵站。

衝突爆發後，在地鐵站外牛津街（Oxford Street）的民眾看到大批民眾從地鐵站內湧出，也以為發生恐怖攻擊，羊群效應之下群眾紛紛逃離該區。

倫敦市警察廳（The Metropolitan Police Service）在短期之內接獲大批民眾報案，立即將之解釋為恐怖攻擊，並啟動反恐應對機制，迅速派遣大批警力前往該區。短短幾分鐘內，大批員警、武裝警察湧入牛津街及附近的街區搜索，同時呼籲該地區的民眾盡速離開該地區，或是離開主要街道，進入鄰近的商店暫避。

英國《BBC》報導，當地目擊者表示「當人群倉皇逃離時，發生互相推擠、踐踏，街道上滿是慘烈的哭叫聲，到處都是民眾狼狽逃離留下的購物袋，現場一片狼藉。」民眾們事後接受訪問時表示，當下都以為自己聽到的槍聲，才會如此恐慌。除了民眾的群體效應，社群媒體的錯誤報導和訊息也間接造成此次大規模的恐慌。

推特帳號擁有超過八百萬名追蹤者的英國流行樂歌手莫爾斯（Olly Murs），當時也在現場，並在推特上發文「大家快點離開Selfridges，外面聽到槍聲！我人在裡面！」除此之外，大量民眾也透過推特、臉書等社群媒體向親朋好友告知當時的情況。

經過將近三小時的搜索，倫敦警察廳正式宣布並沒有發現任何可疑的人事物，宣布緊急狀況解除。倫敦繁華的商業鬧區也在短時間後恢復平靜。警方事後也公布造成恐慌的兩位中年男子監視器畫面，請他們出面協助以釐清情況。

今年起截至目前，倫敦已遭受四起的恐怖攻擊，導致18名民眾死亡，137名民眾受傷。在曼徹斯特的自殺炸彈攻擊也導致22人死亡。此次事件可以看出英國民眾現在對於恐怖攻擊的懼怕與謹慎。目前英國的恐怖攻擊威脅警戒程度為第二高的嚴重（Severe），意味政府認為遭受攻擊是極有可能的。