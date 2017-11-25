金馬獎第54屆 頒獎典禮十大亮點搶先看

金馬54獎落誰家今天晚間將揭曉。第54屆金馬獎頒獎典禮由陶晶瑩第5度出任主持人，典禮有十大亮點，整理如下：



1.陶晶瑩獨挑大樑，5度擔任金馬獎主持人



今年是陶晶瑩第5度出任金馬獎頒獎典禮主持人，過去她曾在1999年第36屆與周華健搭配，2000年第37屆與馮德倫、吳奇隆搭檔，2009年第46屆與2016年第53屆則由她獨挑大樑，去年獲得不少觀眾「專業深入」的好評，今年再登金馬舞台，希望以「幽默好玩、讓觀眾與電影人都滿意」作為目標。



2.楊千霈8度主持金馬星光，首度合作劉傑中



經驗豐富的楊千霈第8度扛下金馬星光大道主持重任，今年她與雙語主播劉傑中首度合作。劉傑中第一次主持金馬星光既緊張又興奮，求穩紮穩打，並研究國內外星光、典禮主持，希望事前做好準備，上陣盡全力拿出穩健表現。



3.李安、潔西卡雀絲坦揭曉金馬影后



每年只要有空一定回台支持金馬獎的導演李安，今晚將與金球獎影后、金馬首席襄贊「伯爵大使」潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）一起頒發最佳女主角獎項。



4.新藝城7人小組同台，林俊傑獻唱經典歌曲

1980年代影響港、台電影發展的「新藝城」，時隔多年在張艾嘉邀約下，新藝城7人小組成員徐克、麥嘉、石天、曾志偉、黃百鳴、泰迪羅賓、施南生，在金馬54再度同台，將一起頒發最佳導演獎。歌手林俊傑則應邀表演，重新演繹新藝城電影的經典歌曲。



5.蔡依林首登金馬，向4天后致敬



金曲歌后蔡依林首登金馬舞台，帶來「時代歌后・幸福記憶」表演節目，向歌壇天后前輩鳳飛飛、鄧麗君、甄妮、蔡琴致敬。



6.蔡康永、小S、林依晨、黃渤等擔任頒獎人

金馬54頒獎嘉賓眾星雲集，開場由蔡康永、小S揭曉新導演、新演員獎。得過金馬最佳原著劇本的陳玉勳和金馬獎最佳女配角林美秀，將合體頒發最佳男配角，兩組頒獎組合搞笑功力，將一較高下。



金馬影帝黃渤的機智反應，每回參與典禮都能創造出絕佳效果，今年將頒發最佳女配角獎。金鐘視后林依晨再度受邀，頒發最佳紀錄片。



接連兩屆榮獲影帝與導演的馮小剛，其實最早拿的是金馬劇本獎，今年揭曉最佳原著與改編劇本。上屆金馬影帝范偉，與雙封影后的周冬雨、馬思純將合體頒發最佳男主角獎。



去年最佳男配角林柏宏與金馬50最佳新演員郭書瑤，合體頒最佳美術設計、造型設計獎。曾獲大阪亞洲電影節影后的Ella陳嘉樺和去年入圍男配角的納豆，兩人搭檔會激盪出什麼有趣的火花，令人期待。



連續入圍金馬獎的許瑋甯，將與台北電影節影帝吳慷仁一起擔任頒獎人。



金馬影后楊貴媚將把「年度台灣傑出電影工作者」獻給當年在「愛情萬歲」幫她把高跟鞋配出寂寞情緒的擬音師胡定一。張艾嘉則把「終身成就獎」獻給合作過「山中傳奇」的徐楓。本屆評審團主席吳念真負責揭曉最佳劇情片。



7.金士傑為金馬入圍片段配音



金士傑擁有辨識度極高的音色，金馬獎邀他為本屆典禮入圍獎項片段獻聲，幫23個獎項、46部入圍影片錄下完美的配音。經驗老到的「三金」御用配音員「德仔」賈培德，擔任典禮司儀。



8.頒獎典禮首見4位「金馬先生」遞獎



今年邀請4位「金馬先生」擔任遞獎人，他們都是明年有電影上映的新生代演員。包括在「花甲男孩轉大人」飾演鄭花明的劉冠廷；演出「52赫茲我愛你」的鄭暐達；在男版「紅樓夢」飾演十二金釵的陳彥名；年紀最輕、正緊鑼密鼓籌備大銀幕處女作的羅傑。



9.林生祥、譚維維、二手玫瑰樂隊，獻唱入圍歌曲



金曲獎得主林生祥首度入圍金馬，要彈唱「大佛普拉斯」的主題曲「有無」，吟詠底層人民心聲。黃韻玲為電影「相愛相親」作曲的「陌上花開」，將由擔綱演唱的譚維維與管弦樂團一塊演繹人與人的糾纏與離散。二手玫瑰樂隊將在頒獎典禮上表演為「輕鬆＋愉快」創作的異色搖滾「搖籃曲」。



10.重新改編看見台灣，紀念今年離去影人



曾以「賽德克・巴萊」獲得金馬獎最佳原創音樂的新加坡作曲家何國杰，重新改編他另一部代表作「看見台灣」，透過熟悉而悠揚樂聲，紀念今年離去的影人。



第54屆金馬獎頒獎典禮暨星光大道將於今天下午5時在台北國父紀念館舉行，台灣電視公司全程會以HD規格LIVE播出，網路直播部分則委由遠傳friDay影音獨家播出。