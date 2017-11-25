埃及西奈半島清真寺炸彈攻擊 至少235死

（台灣英文新聞／高立寰 綜合外電報稿）昨（24）日下午，一間位於埃及東北部西奈半島Bir al-Abed的al-Rawdah的清真寺遭到炸彈攻擊，目前估計至少235人死亡。

爆炸發生當下，週五下午的聚禮甫結束，眾信徒正準備離開清真寺。而爆炸發生後，四台載著武裝分子的越野車輛隨即到場，開始對著倉皇逃難的信徒開槍掃射。根據目擊者指出，現場大約有20名武裝分子持槍掃射。

根據《BBC》報導，除了死亡的235人，估計還有至少100名的信徒民眾受傷，被送往鄰近的醫院。聯合國祕書長古特瑞斯（António Guterres）也對此事件發表譴責，認為其「卑陋且懦弱」。

埃及總統賽西（Abdel Fattah el-Sisi）隨即對此發表聲明並與政府部門署長召開緊急安全會議研討對策。聲明裡總統賽西以強硬的言論嚴厲譴責此次爆炸攻擊的負責人，並誓言將用「蠻橫之力」懲罰此次事件的罪魁禍首。

「這起（爆炸攻擊）企圖想嚇阻我們打擊恐怖攻擊的決心，但我們仍會堅持做正確的事，同時，我要對所有的埃及人民說，這場仗是值得榮耀的。」此外，他也宣布全國將哀悼三天。在爆炸發生後的數小時，埃及軍隊也立即對疑似藏匿於Bir al-Abed附近山區的激進份子本營發射導彈攻擊。

自從三年前總統賽西宣布打擊激進伊斯蘭恐怖分子的決心後，西奈半島的伊斯蘭國激進份子陸續針對軍事單位和基督教教堂進行零星的攻擊。這次的爆炸攻擊是該地區武裝分子首次針對清真寺攻擊。

雖然目前尚未有任何組織出面宣稱對案件負責，但過去三年埃及政府致力於打擊伊斯蘭國（Islamic State）份子，已造成無數警察與士兵的傷亡，此次攻擊事件更是雪上加霜，使著緊張的情勢持續升溫。

根據《衛報》報導，該清真寺屬於蘇非教派，伊斯蘭教的神祕主義教派分支。由於該教派崇拜聖人，並信奉多神，其信徒常被伊斯蘭基本教義者認為是變節的背教者。

埃及總統賽西隨後召開緊急國安會議，商討對策。(美聯社）