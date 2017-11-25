新竹合庫搶案 潘嫌有強盜案前科

（台灣英文新聞／社會組 台北綜合報導）新竹市合作金庫竹塹分行昨（24）日下午遭潘姓嫌犯開槍行搶，造成一名行員中彈身亡，潘嫌犯後也遭圍捕畏罪上吊輕生。警方調查，潘嫌有多項前科，但刑案紀錄都在中部，不知為何會到新竹犯案。

新竹市警察局第二分局分局長劉文雄受訪指出，潘嫌昨日下午1時49分時，先在北大路搶奪一部廂型車，朝坐在車內副駕駛座的徐姓婦人噴辣椒水、威脅她下車後，駕車前往東門街的合作金庫竹塹分行行搶。

劉文雄說，潘嫌駕車到合庫竹塹分行，持槍衝進銀行大罵髒話、高喊搶劫，現場行員及民眾嚇得倉皇逃離。潘嫌先翻進3號櫃台搜刮財物，甚至朝2號櫃台的賴姓男行員開槍，賴男左腋下中彈，送醫急救回天乏術。

劉文雄表示，當時正巧有交通隊警員騎車巡邏經過，立刻上前圍捕，潘嫌見狀逃逸，過程還朝員警開兩槍，隨後跑進附近一處大樓住宅藏匿。警方部署警網圍捕，最終在2樓的逃生梯間發現潘嫌用電纜線上吊輕生，失去生命跡象，現場則留有73.3萬現金，潘嫌送醫不治。

警方指出，潘姓嫌犯戶籍在彰化縣，經查有強盜、毒品、恐嚇等多項前科，但刑案資料犯罪地都在台中市、彰化縣、雲林縣等地，不了解為何潘嫌會到新竹市犯案。

警方調查，潘嫌於民國98年因強盜案入監服刑，104年10月假釋出獄，今年4月才假釋期滿，昨日竟又持槍到銀行搶劫犯案，甚至槍殺行員。