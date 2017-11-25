李明哲案28日宣判 李妻27日將召開記者會說明

（台灣英文新聞／政治組 台北綜合報導）非政府組織工作者李明哲在遭中國拘禁超過半年後，行政院大陸委員會副主委兼發言人邱垂正昨（24）日向中央社證實，李明哲案將於11月28日宣判。陸委會昨晚表示，規劃海基會指派相關人員陪同家屬前往旁聽，並呼籲陸方作出符合人權普世價值與珍視兩岸關係穩定發展的處置，讓李明哲早日返台。

此外，李明哲救援大隊成員、台灣人權促進會秘書長邱伊翎晚間接受中央社記者電訪時則表示，已徵詢過李明哲妻子李凈瑜的意見，李凈瑜這次希望自行赴中國，民間團體也尊重她的決定，所以不會陪同，但希望政府能派員陪同確保李凈瑜赴中國的人身安全。

邱伊翎說，民間團體預計27日與李凈瑜共同召開記者會。至於李明哲母親郭秀秦這次是否同行，邱伊翎則表示不清楚，只知道李媽媽應該也有接獲中國的通知。

行政院大陸委員會晚間透過新聞稿表示，中國湖南省岳陽市中級人民法院將於28日上午9點15分對李明哲案進行公開宣判。

對此，陸委會已於昨日緊急聯繫中國國務院台灣事務辦公室，並由海峽交流基金會通知中國海峽兩岸關係協會，希望中國給予家屬旁聽審判外，基於人道親情考量，並應儘速協調有關部門，讓家屬探視李明哲；政府也規劃海基會指派相關人員陪同前往。

陸委會表示，非政府組織工作者李明哲3月19日自澳門進入中國遭對方限制人身自由，迄今已251天。李明哲基於對中國社會公益與未來發展的關心，和中國友人交流台灣民主發展的經驗，並未危害中國的安全與安定。

陸委會強調，台灣社會高度重視李明哲的人身安全與自由，國內外各界也廣為關注本案的發展，陸方對本案的處置，攸關兩岸關係發展及中國的國際形象。

陸委會呼籲，針對即將進行的宣判，陸方能作出符合普世價值及人權潮流的合理處置，妥適回應李明哲家屬及台灣各界對本案的關心與期待。

陸委會指出，政府處理本案立場，始終秉持在維護國家尊嚴的前提下，確保李明哲的安全，盡一切力量讓他早日平安返台。政府將繼續努力，與家屬及各界共同合作，早日完成這項目標。