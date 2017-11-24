義美馬尼拉菲籍員工直聘 老面孔再團聚

（台灣英文新聞／黃慧瑜 馬尼拉採訪報導）義美食品結束於杜特蒂總統的故鄉－納卯市(Davao)兩天的招聘後，馬不停蹄的前往馬尼拉進行接下來同樣為期兩日的招募。

菲律賓首都馬尼拉資訊發達，一直以來皆是各國各大企業招募菲籍員工的首選，來自各地的海外菲律賓勞工也千里迢迢自各地前來面試，根據菲律賓海外就業管理局(POEA)提供資料，本次義美食品於馬尼拉的招募吸引眾多勞工報名，經審核後有超過五百名應試者將於今明(24-25)兩天進行面談。​

本次直聘估計將錄取兩百名外籍員工，分別於納卯市及馬尼拉各進行兩天的招募會，並由菲律賓海外就業署(POEA)以及馬尼拉經濟文化辦事處(MECO)協辦及支援。​

移工在台賺得的薪資需扣除仲介費，以及每月的仲介服務費，還得寄回母國養活一家老小，生活壓力壓得他們喘不過氣，通常首年扣除仲介費後，收入一毛不剩的狀況更是時有所聞，為善盡社會企業責任，義美食品今年特別至納卯市(Davao)及馬尼拉(Manila)進行海外直聘。​

招募現場見到許多回鍋老面孔，義美食品表示，許多菲籍員工常在回國後幾年，都會再度申請回到義美上班，幾乎每年至菲國招工皆有此現象。馬尼拉招聘首日便見到五位以上的老朋友，曾在負責冰棒部門工作三年的Leomar Sumagit及Jefferson Tatum今日更相約一同前往馬尼拉面試，他們表示，得知義美將進行直聘，便迫不及待的申請，目前尚未考慮其他公司，鎖定義美食品，並說：「我們是義美的一員(We are I-Mei man)！」

義美招聘團隊表示，常有菲籍員工在義美工作數年返鄉度假後，驚覺小孩已經長大，對自己孩子成長的缺席感到自責，便決定回母國就職，然而國內收入往往較義美提供薪資差距甚大，生活一兩年後，為了給孩子更好的未來，還是忍下心來選擇回到台灣。