賴清德：政院非常重視照服員薪水

（中央社記者盧太城台東縣24日電）行政院長賴清德今天表示，行政院一向非常重視照服員薪水，衛福部也應該有一套機制，解決第一線照服員所面臨的各種困難。

賴清德上午出席衛生福利部舉辦「1966長照服務專線」開通記者會表示，有些照服員認為照顧老人月薪僅新台幣3萬多元，有點不划算，或工作條件超過忍耐限度，愛心施展也有困難，但他要勉勵第一線照服員，把工作當「功德台灣，這樣的一個社會裡面，一個做善事的行為」，如果真的碰到困難，希望衛福部協助解決，不要讓照服員獨自承擔。

「功德台灣」說引發議論，賴清德今天下午帶領部會首長到台東出席「中央與地方落實前瞻基礎建設暨長期照顧業務」座談會前，特別闡述他要說的原意。

賴清德說，當初沒有把話說清楚造成誤解，「真的很抱歉」。不過，其實照服員的薪水行政院一直非常重視，大家看得出來，「我們今天所講的不管是3萬2000元或是3萬7000元，其實比過去還要高。」

賴清德說，衛福部同仁或是照服員，因為面對需要照顧的老人或者身心障礙，甚至於失智，其實處境會非常艱苦，「所以我特別勉勵大家要有愛心、耐心，甚至也要有包容心」。在面對處境很困難時，行政院特別是衛福部也應該要有一套機制，來解決第一線照服員所面臨的各種困難。

他表示，他也提供一個心理學的機制，就是昇華的機制，每一個人碰到困難和壓力時，「我們面對這種困難心裡會產生一個機制，就是昇華」。在政府給予的薪水儘量提高的狀況之下，也可以自我認定為這是在做善事，是在做功德。

賴清德說，政府從來沒有要求第一線的照服員以做功德來取代應該給予合理的薪水，從來都不是這樣的，「我想先後次序我們必須講清楚，可能整個致詞過程中講得不夠清楚，造成誤解，所以利用這機會再講清楚，也希望大家能夠瞭解」。

賴清德也以台南大地震為例，第一時間成千上萬警消、義消急救助人員到台南救助，以及公益團體幫忙、40幾萬筆捐款，讓他深刻感受到台灣社會出錢、出力，是一個功德的台灣，功德的社會。

賴清德表示，他相信很多人在自己工作崗位上，付出遠比薪水能夠支應的價值多，這也是做功德的一種，所以他「做功德」的說法，請大家了解整個來龍去脈。他講這話的深意，並不是要顛倒過來，任令整個薪資的惡化不去改善，然後只用一個道德的喊話，要求大家做功德，絕對不是這樣子。1061124