希臘時期的天文學：令現代人驚訝的成就

「琴弦的振動顯示了幾何學，而天體的運行展現出音樂」……畢達哥拉斯 (西元前570–西元前495 )
近代的天文學需要深厚的數學及物理基礎。然而，在二千多年前的希臘，天文的研究僅使用簡單的幾何和三角學。主要原因是當時的天文僅限於描述、記錄天體運行的軌跡，況且，當時物理知識太少，因此也沒有施展的空間。本文的重點：即使只使用簡單的數學(相當於現代的國中數學)，希臘的天文學家竟然可以推算出和今天極接近的「地球半徑」及「地球到月球的距離」!
【希臘人認知地球是完美的球體】
早在西元前500年，畢達哥拉斯就認為地球是完美的球體，到底他的論點是基於觀察結果或是他的神秘美學觀點就不得而知，或許兩者皆是。然而，畢氏認為真理一定呈現出完美，簡潔的特性，因此，地球和人類觀測得到的天體都應該是完美的球體！不要小看畢氏這種「從混沌中尋找真理Order out of Chaos」的哲學態度。事實上此信念一直主導西方的科學發展迄今，從啓蒙時期的牛頓到20世紀的愛因斯坦都是如此。有趣的是，一向強調實用的中國文明，一直到17世紀還認為地球是平的。
【埃拉托斯特尼推論地球周長】
早在西元前500年，希臘人就已經認知地球是球體，如天上的星星一般都應該是球體。當然他們不能像近代太空人阿姆斯壯離開地球回看到地球真是球體，只是假設並且相信地球是球體，而以後的天文學家、物理學家也以此為基礎來進行運算，屢屢吻合且正確。所以在西方文明一直相信地球是個球體，否則如果地球是平的，哥倫布豈不是航海到盡頭就掉出去了？或者是永遠回不到出發點？
正因為希臘人認知地球是球體，因此會對地球的周長與半徑有興趣，希臘天文學家埃拉托斯特尼Eratosthenes在不離開埃及的情況下計算了地球的周長。他假設太陽光是平行光，並在不同緯度之下的同一時間，有的地方太陽是在正上方，有的地方是略有角度。利用垂直桿和影子的直角三角形的比例圖，得到角度大約是7°(或是圓圈的1/50)，並將地球視為球形，他認為地球的周長是兩地的距離的五十倍，見圖1、2。角度7°對應AB弧長，就能推導出角度360°對應的地球圓周長。有了周長後就可以推出半徑。這個方法推出的地球周長相當於四萬公里，和我們現在所測得的數字40,075.017公里相差一百公里以內。此方法僅僅利用到國中數學。
圖1
圖2
【喜帕恰斯Hipparchus 推算地球半徑】
在希臘時期已經有狹義三角函數的概念，狹義的意思是僅侷限於直角三角形，並將這些關係列成表格，利用表格來查不同角度的比例。在此我們說明希臘天文學家喜帕恰斯的方法，利用基本相似三角形定理，來推算地球半徑。
基本幾何學的「相似三角形定理」，如圖3所示：
圖3
相似三角形：與大小無關，每一對應邊的比例都是相等、每一個對應角度相等。保持直角∠C在右下、左上的斜邊c長度固定，而左下角度∠B越大，會使得高度b越大，也就是角度∠B越大，邊長b就越大，見圖4。
圖4
因此可以做出一個比例表，就是後來的正弦三角函數 (sin函數)，但在那時只有到90度(狹義三角函數)。
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∠B
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15°
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30°
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45°
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60°
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75°
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87.67°
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b/c
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0.2588
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0.5
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0.7071
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0.8660
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0.9659
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0.99924
三角函數表在古代天文測量，發揮極大的價值。以喜帕恰斯的重要發現為例，可以算出地球半徑，及算出地球到月亮的距離。
喜帕恰斯計算地球半徑的過程概述如下：我們爬上一座3英里高的山，向地平線望去，測量視線和地面垂直線之間的夾角，見圖5中的∠CAB，測得這角近似於87.67°
圖5：計算地球半徑R示意圖
由圖5可知要利用三角函數的正弦函數就能計算出Ｒ(地球半徑)，正弦函數是「對邊/斜邊」，利用查表sin(87.67°)=0.99924，及sin(87.67°)=，可得到
喜帕恰斯計算出地球半徑3944.37英里。與現代科技，測量到的地球半徑 3961.3英里(6371公里)，只差17英里，誤差不到0.4%！2200年前的喜帕恰斯運用三角及基本幾何學，就得到如此驚人的結果，簡直是「酷」！此方法僅利用到高中數學。
【歷年來觀察地球半徑的紀錄】
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赤道半徑
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極地半徑
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Equatorial radius (km)
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Polar radius (km)
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Maupertuis (1738)
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6,397.300
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6,363.806
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Everest (1830)
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6,377.276
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6,356.075
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Airy (1830)
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6,377.563
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6,356.257
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Bessel (1841)
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6,377.397
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6,356.079
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Clarke (1866)
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6,378.206
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6,356.584
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Clarke (1878)
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6,378.190
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6,356.456
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Clarke (1880)
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6,378.249
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6,356.515
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Helmert (1906)
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6,378.200
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6,356.818
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Hayford (1910)
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6,378.388
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6,356.912
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International (1924)
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6,378.388
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6,356.912
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NAD 27 (1927)
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6,378.206
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6,356.584
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Krassovsky (1940)
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6,378.245
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6,356.863
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WGS66 (1966)
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6,378.145
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6,356.760
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Australian National (1966)
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6,378.160
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6,356.775
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New International (1967)
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6,378.158
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6,356.772
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GRS-67 (1967)
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6,378.160
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6,356.775
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South American (1969)
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6,378.160
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6,356.775
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WGS-72 (1972)
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6,378.135
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6,356.751
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GRS-80 (1979)
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6,378.137
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6,356.752
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NAD 83
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6,378.137
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6,356.752
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WGS-84 (1984)
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6,378.137
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6,356.752
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IERS (1989)
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6,378.136
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6,356.751
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IERS (2003)
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6,378.137
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6,356.752
可以發現赤道半徑與極地半徑(地心到南極或北極的球半徑)自18世紀就修正不到1公里，代表原本的方法就相當精準，並且可知赤道半徑與極地半徑不同，可以認知到地球是一個比較扁的球體。
【喜帕恰斯Hipparchus 推算地球到月球的距離】
要如何計算地球到月球的距離？由上一個問題得到地球半徑是3944.37英里，而∠A是C點的緯度，從經緯系統得知∠A約等於89.05°。並假設：
1. 從地球中心到月球中心為圖中的A點到B點
2. 由月球中心B作一條至地球表面的切線
3. 切點為C，如圖所示。
圖6：計算地球到月球距離示意圖
由圖6可知要利用三角函數的餘弦函數就能計算出A點到B點的長度，餘弦函數是「鄰邊/斜邊」，利用查表cos(89.05 °)=0.01658，及cos(89.05°)=，可得到
喜帕恰斯計算出地球到月球距離238000英里。與現代高科技測量到的平均距離240000英里(384000公里)。相比較之下，誤差不到0.8%！所以說三角函數的確可靠。相似形是三角函數的基礎，三角函數是測量的基礎，三角函數能完成很多事情。
【本篇希臘天文學家介紹】
● 埃拉托斯特尼
埃拉托斯特尼是西元前276年至西元前194年的希臘數學家、地理學家、歷史學家、詩人、天文學家，見圖7。埃拉托斯特尼的貢獻主要是設計出經緯度系統，第一個計算出地球的直徑與周長。
圖7
同時他也是阿基米德的好友。他的貢獻有
1. 約西元前255年，發明渾天儀，測量天體的儀器，一直用到17世紀。
2. 約西元前240年，他計算出地球的直徑。
3. 約西元前200年，他創造「地理學」（geography）一詞來表示研究地球的學問。
4. 提出質數篩選方法：埃拉托斯特尼篩法。
● 喜帕恰斯
喜帕恰斯是約西元前190年至西元前120年的古希臘天文學家，見圖8，傳說中視力非常好，是第一個發現巨蟹座的M44蜂巢星團，除此之外還有以下的貢獻：
1. 星星的亮度－「視星等Apparent Magnitude」，由他第一個制定，將星星分成6個等級。而到現在發現更多的星星，喜帕恰斯所做 的星等已經無法涵蓋全部，所以增加「負星等」，來涵蓋當時沒看到的星星。
2. 發現「 歲差 」現象，地球自轉角度偏移現象，後來因牛頓才得以證實。
3. 發現一年有365.25天多，與現在測量只差14分鐘。月亮的週期29.53059天，與現在差不多。
4. 喜帕恰斯也被認為是三角學的創始者
圖8
為了紀念喜帕恰斯，歐洲太空總署發射的一顆天體測量衛星就命名喜帕谷衛星（High Precision Parallax Collecting Satellite，縮寫為Hipparcos），全稱為「喜帕谷視差測量衛星」。喜帕谷衛星於1989年8月8日由亞利安4號火箭運載升空，1993年除役。
【結論】
1985至1992年間，有一個相當受歡迎的電視影集「馬蓋先(MacGyver) 」。
其中主角馬蓋先是一位聰慧、樂觀且極有創造力的探員。他盡可能使用非暴力手段對付暴力，堅持不使用鎗。具有科學精神的馬蓋先，經常利用身邊隨手可得的簡單物品(如膠帶、瑞士刀) 快速組合成精巧的小工具，當場解決面臨的複雜問題。
馬蓋先的故事對我的啟示很大，它使我領悟到：所謂創造力就是拋棄已有的思考模式，從新的角度來解決問題。同樣地，即使只使用簡單的數學(相當於現代的國高中數學)，希臘的天文學家竟然可以推算出和今天極接近的「地球半徑」及「地球到月球的距離」!
現今的台灣的教育方法仍停留在博學強記，似乎不瞭解網際網路時代的競爭力，來自創新思維而非博學多聞!(再博學也比不過Google search)。這些希臘天文學家給我們的啟示就是：如何化繁為簡，如何充分發揮想像力！為何國中數學不採用上述的實例教學，以啟發學生的想像力，反而編出一些無聊的計算題，來破壞學生的興趣！