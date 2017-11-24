挖松Maker教師共創營 全市教師創意教案發表

全國首創「挖松Maker教師共創營」今(24)日 於新板藝廊辦理Maker教案成果發表， 來自新北市六十名各校專長教師， 藉由兩天一夜的共創營討論激盪產出各學習階段之創客教學指引， 跳脫傳統教案模式，採活潑圖文方式呈現， 提供本市各級學校納入創客課程及市民大眾參考。

林奕華局長表示，這次活動有來自全市超過六十名橫跨生活科技、 自然、程式設計、國文、數學、體育、童軍等領域教師， 透過跨領域的共創合作， 將在地的海洋文化世界經典文學的閱讀理解， 融入新課綱中三面九項的學生學習核心素養， 共創出符合學生未來學習的引導式教學指引教材， 提供本市及外縣市示範參考。。

其中國小組以協助老人生活為主題， 透過小組討論設計並手做協助老人生活的物品，國中組則共創設計「 搶救海洋大作戰」主題， 藉由遊戲體驗來讓學生了解目前海洋生物遭受的困境， 讓學生發想該如何改善這些情況，讓學生透過實際體驗學會真知識！

引導師曾詠翔老師表示：「跨領域教案產出的方式非常具挑戰性， 也是過去從未有的嘗試。這樣的過程雖然辛苦， 但看到最後大家產出的成果，讓我們感覺到這一切都是值得的」， 清水高中翁奕剛老師表示：「來自各校不同領域老師， 經過兩天一夜的共創營，大夥培養出共同的革命情感， 既使犧牲假日也是二話不說的投入，那份熱情深深的打動了我， 這次和夥伴共同激盪關於「老人與海」的教案， 彼此分享各自領域的專長、互相學習， 感受到跨校跨領域共備的力量。」

教育局表示:今(106)年首度將「新北創客月」擴大成「 新北創客季」，連結市府各局處資源，讓創客推動廣度與深度提升， 9至12月間陸續辦理創客季相關活動，期待發散創客精神的能量， 深植新北市每一處校園，達到「校校有創客」之目標。