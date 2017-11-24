行動支付應用服務聯盟成立 中華電信展現行動支付跨界能力

「行動支付購物節」今（24）、明（25）兩日由經濟部中小企業處在台北車站舉辦，同時「行動支付應用服務聯盟成立大會」亦於今（24）日啟動，邀請行政院賴清德院長偕同各政府官員，電信業、金融業、支付業等行動支付應用聯盟成員貴賓參與。賴院長於會中表示，「行動支付發展是政府的重點施政之一，期許行動支付可以深入臺灣每一個消費場域，創造更多有感服務體驗，使臺灣成為行動支付社會。」行動支付應用服務聯盟會長暨中華電信董事長鄭優表示，「中華電信作為國內電信產業龍頭，領頭各產業響應行動支付政策發展義不容辭。中華電信會持續致力於行動支付的跨界聯盟，深化行動支付服務內容升級，帶領各產業達到賴院長推動2025年我國行動支付普及率將提升至90%之政策目標！」

中華電信響應政府推動行動支付政策 現場展示Hami Wallet跨界聯盟整合最完善的支付

中華電信在行動支付購物節會場展示Hami Wallet最新推出的信用卡、電子票證感應及掃碼支付功能，以及中華電信首創業界結合HCE及TSM的手機票證聯名卡，並為全亞太區第一個使用萬事達卡Token代碼化技術的電信業者，現場也打造中華電信門市、7-ELEVEN超商、捷運等情境，提供消費者在日常消費的每一環節享受隨嗶即走的支付體驗，相信能有助於提升台灣行動支付普及率，並期盼2018年Hami Wallet達到200萬客戶目標。

Hami Wallet票證聯名卡享三大獨家與早鳥優惠特定通路消費再享專屬限定優惠

歡慶中華電信Hami Wallet推出票證聯名卡，自2017年12月1日起至2018年1月31日止，只要使用Hami Wallet綁定3家合作銀行：中國信託、玉山銀行、聯邦銀行等票證聯名卡消費，三重獨家優惠包括：信用卡感應支付任一筆消費，贈送100元刷卡金；手機票證聯名卡自動加值累計2次，送電影票一張，以及到中華電信門市及特約服務中心刷卡消費，每筆回饋50%的歡樂點點數，刷越多送越多，還能折抵電信費等多重優惠大方送。凡於2017年12月31日前，使用Hami Wallet票證聯名卡，即可享每週五搭乘北高捷運免費的早鳥優惠。此外，中華電信此次亦和銀行與票證提供超多優惠或回饋，只要使用Hami Wallet至環球購物中心、全聯、101、誠品、台灣大車隊、家樂福、7-ELEVEN、康是美、燦坤、全國電子、美廉社、北捷、高捷、台鐵等特定通路消費，再享專屬限定優惠！