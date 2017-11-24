科學報告：駝背海豚面對喜歡的對象　也會害羞

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導) 英國《科學報告》(Scientific Reports) 近日刊登四位共同掛名的科學家，10年來在澳洲研究海豚的成果。科學家發現，成年的駝背海豚(Sousa sahulensis)，也就是公海豚在面對喜歡的母海豚時，會跟人類一樣使用一些調情手法來吸引對方。

如果你/妳遇到喜歡的對象時，是不是會拉著好朋友的手一起壯膽去跟對方聊天、認識或是要電話呢？據《Marshable》法文版報導，在澳洲作的研究報告顯示，駝背海豚與人類有極為相似的行為，尤其是在交配之前，公海豚會先試著靠近母海豚，並且嘗試使用各種技巧以討好對方。

聯名研究者之一的Simon Allen表示，這種動物在面對其他的競爭者時，會到海裡叼起根植在海底的海綿，當作禮物送給對方。科學家觀察到，公海豚不只會送禮物還會找個「wingman」也就是朋友或是伙伴陪牠踏出第一步，而這個行為也曾在其他動物如獅子與猴子，當然還有人類身上看到。

法媒《Newsmonkey》報導，根據Simon分享到Youtube的影片顯示，公海豚會把海綿放到寬額頭上並游上幾百公尺遠送去給喜歡的對像。至於這送禮物和找人壯膽，這二種方式是否能像人類一樣得到想要的結果，科學家並未在研究報告中給予答案。