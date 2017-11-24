北市便民服務 搭捷運可順便施打疫苗

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）東北季風一波波報到，正是流感好發季節，台北市政府衛生局首次與台北捷運合作，即日起至11月30日止，於18個捷運站設置公費流感疫苗接種站，合計30場次。滿50歲以上民眾，可攜帶健保卡於設站提供接種服務的捷運站立即接種。

接種流感疫苗是預防流感最好的方法，其對健康的成人有70至90%的保護效果，若老年人罹患流感，則可減少50至60%的嚴重性及併發症，並可減少80%的死亡率。

根據疾管署統計，公費流感疫苗自10月1日開打後至今，疫苗使用近9成，庫存剩下不到63萬劑，提醒滿50歲以上(民國56年及之前出生)符合公費流感疫苗接種資格，並有接種意願者，可攜帶健保卡於設站提供接種服務的捷運站立即接種。

18個捷運站包含：民權西路站、中山站、龍山寺站、國父紀念館站、忠孝復興站、東門站、大安站、古亭站、忠孝新生站、市政府站、南京復興站、松山站、中正紀念堂站、士林站、劍潭站、內湖站、石牌站及北投站，合計30場次。

詳細場次和時間請至北市政府衛生局網站查詢(http://health.gov.taipei/Default.aspx)，或撥打市民當家熱線1999，也可洽詢臺北市12區健康服務中心。