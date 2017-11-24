緬孟簽署協議 羅興亞難民恐遭遣返

（台灣英文新聞／車懿恬綜合外電報導）緬甸與孟加拉於昨（23）日，針對羅興亞難民，簽署一項協議。協議內容涵蓋逃難至孟加拉的羅興亞難民，遣返回緬甸的相關事項。

根據《美聯社》報導，緬甸政府宣布此項協議，但並未針對符合何種條件的羅興亞難民會被遣返，交代任何細節。孟加拉則表示在兩個月內會開始遣返羅興亞難民。

今年8月25日，緬甸軍方開始對羅興亞人進行「清洗行動」（clearance operations）後，已有超過62萬的羅興亞人跨越緬甸邊境，逃難至鄰國孟加拉。在孟加拉的難民表示，他們在緬甸的家園都被軍人與佛教團體焚毀，部分羅興亞人甚至被射殺身亡。

羅興亞的穆斯林在緬甸受到政府支持的歧視已達數十年。儘管羅興亞人在緬甸地區定居已久，但緬甸政府自1982年頒布《緬甸公民法》，剝奪羅興亞人的公民權，以及幾乎所有的權利，包括教育權、工作權、信仰宗教的自由等，並認定其為非法移民。

22日美國國務卿提勒森公開發布聲明，指緬甸對羅興雅穆斯林族群的一連串殘暴行為是「種族清洗」，並揚言制裁參與其中的緬甸軍人。現在已有超過60萬羅興亞難民因緬甸軍隊的暴行，逃往孟加拉避難。

提勒森進一步譴責緬甸的安全部隊與志願軍（local vigilantes），並認為他們應該為羅興亞人所遭受到的苦難負責。

國際特赦組織21日表示，近五年來，針對羅興亞人的歧視行為變得更加嚴重。倘若緬甸國內的種族隔離行為持續下去，將羅興亞人遣返回國，對他們而言並非是件好事。