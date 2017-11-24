觀測地球20年 NASA：植物光合作用有益地球生態系統

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導) 自1997年開始地球的變化都被SeaWiFS記錄下來。四季的變化如乾旱、森林大火、人為造成的氣候暖化、森林濫墾或是浮游植物的光合作用，透過衛星的紅外線觀測，意外揭開了地球的生命歷程。

法媒《科學與未來》(Sciences et Avenir) 報導，1972年首次發射的Landsat已展開全球性的數據蒐集與分析工作，包括森林、河流或耕地等資料。而從1985年開始，這顆衛星才逐漸投入觀測植被、雨量或土壤濕度等，所蒐集到的數據皆用在預測農穫量。

據NASA說明，SeaWiFS(Sea-viewing Wide Field-of-view Sensor)或寬視場海洋觀測傳感器有別於Landsat進行16天一次的全球圖資蒐集工作，持續進行全球陸地與海洋的觀測。經過20年的記錄，這些從衛星發送器回傳的龐大數據，可以把對地球的生命觀測成果，壓縮成幾分鐘的迷人的影片供人觀賞與研究。

《科學與未來》更進一步指出，若把數據拆開來判讀，研究人員還可利用部分數據，研究某一特定區域的農田活動。另外，針對全球暖化的問題，SeaWiFs也可以進行觀測。隨著海水溫度上升，衛星也意外的記錄下浮游植物種群在全球五大海洋盆地的生態變化。海水溫度愈高，浮游植物種群的繁衍速度就愈慢，而海洋生物沙漠化的現象也會逐漸擴大。相反的，北冰洋(Arctic Ocean)的微生物因海水溫度低，種群繁衍速度快。面對持續加劇的溫室效應與氣候暖化，NASA認為應該先理解清楚植物生命的光合作用，因為在未來，這可能有益於全球生態系上的碳移動監控。