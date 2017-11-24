獨臂吉他之神東尼梅莫爾　12月1至3日台北、台南、高雄演出

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合報導）傳奇獨臂吉他歌手「東尼‧梅莫爾樂團」（Tony Memmel and His Band）將於下個月也就是12月1日至3日，到台北、台南、和高雄巡迴演出。

美國在台協會（AIT）新聞稿指出，他們此行是代表2017「美國音樂出訪計畫」（American Music Abroad program）來台訪問交流。「美國音樂出訪計畫」是由美國之聲、美國國務院教育暨文化事務局、以及美國在台協會共同籌備。

在台北市文化局、奇美博物館、高雄市立美術館、國立臺大醫院及台北國際藝術村等單位的合作之下，東尼‧梅莫爾及同行團員萊絲莉‧梅莫爾（鋼琴）、喬依‧韋傑羅（吉他），將在訪台期間，為台灣民眾帶來三場公開音樂會，和一場醫院慈善演出。

台灣知名盲人鋼琴家許哲誠，也受邀在12月1日晚間的台北大安森林公園露天音樂會上，與梅莫爾同台。

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儘管東尼‧梅莫爾一出生就失去左前臂，但是他自學吉他，利用強力膠帶，將吉他彈片固定在臂膀前緣創造出一隻「手」，讓他能夠撥彈琴弦。如今，東尼已躍身為獲獎肯定的創作歌手。他的歌曲創作充滿對生命的韌性、希望、發現與熱愛，讓世界各地的樂迷獲得啟發。

2017「美國音樂出訪計畫」公開演出行程如下：

台北

午間慈善音樂會

日期: 12/1(五) 中午12:00 –13:00

演出場地: 台大醫院東側大廳

地址： 台北市中正區中山南路7號

門票: 免費入場

晚間音樂會

*特別嘉賓：青年鋼琴家 許哲誠

日期: 12/1(五) 晚間7:00 – 8:30

演出場地: 台北大安森林公園露天音樂台

地址： 台北市大安區新生南路二段1號

門票: 免費入場

台南

下午場音樂會

*特別嘉賓： 小提琴家 鍾岱廷

日期: 12/2(六)下午3:00 – 4:30

演出場地: 奇美博物館大廳

地址： 台南市仁德區文華路二段66號

門票: 免費入場

高雄

下午場音樂會

*特別嘉賓: 薩克斯風演奏家蘇聖育

日期: 12/3(日) 下午3:00 – 4:30

演出場地: 高雄市立美術館大廳

地址： 高雄市鼓山區美術館路80號

門票: 免費入場

「美國音樂出訪」是一項增進民間文化交流的計畫，旨在向全球音樂界傳播美國豐富的音樂作品和多元文化。2017年東尼‧梅莫爾樂團獲國務院贊助入選本計畫，以文化大使的身份前往新加坡、馬來西亞、印尼、柬埔寨及台灣進行交流。