【慶富案喬地疑雲】檢傳訊王端仁無保請回　陳菊：毋枉毋縱

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）慶富案延燒，高雄市前海洋局長王端仁，昨(23)日遭檢方傳訊，高雄市長陳菊今(24)日表示，尊重檢方調查，希望毋枉毋縱。



中央社報導，陳菊上午在市議會接受媒體聯訪時，做以上表示。陳菊說，本案已進入司法調查，她希望檢方毋枉毋縱。她的心情不受這起案件影響。



慶富案爆出興達港造艦用地疑雲，高雄地檢署懷疑有漁政人員涉協助慶富造船，取得興達港造船廠用地，昨發動搜索並傳訊王端仁、漁業署官員及陳慶男父子等20人到案調查，約於晚間9時30分陸續移送高雄地檢署複訊。訊後，陳慶男、王端仁今凌晨無保請回。

高雄市海洋局前局長王端仁（右）昨以被告身分遭檢方傳喚到案。中央社

檢調發現王端仁親屬帳戶內，有一筆異常款項進出。王端仁到案後否認涉及不法，並交代款項來源。檢調也自查扣相關資料中，發現大批錄音檔，將待進一步解讀內容，交叉比對釐清疑點。

中央社23日報導，王端仁被錄音檔爆料指為慶富造船獻策如何「搓」掉可能參與標租興達漁港的對手，涉嫌圖利。這個錄音檔內容是去年10月7日，於慶富造船的會議錄音紀錄，慶富副董事長陳偉志，當時邀請時任局長王端仁及漁業署官員，到公司商討取得興達港用地建艦事宜。

會中陳偉志說，原本海軍要延後撥款，「我去總統府溝通，沒兩天海軍又打給我說有錢了」，被外界質疑「入府喬錢」，王端仁遭爆料後請辭獲准。