電視買一送一！黑色購物節，全台好市多出現擠爆搶購潮！

（台灣英文新聞／車懿恬 台北綜合報導）美國的「黑色購物節」（Black Friday）一直是美國人搶購各種好康商品的年度盛事。瘋狂程度不亞於台灣百貨公司的周年慶活動。今年美國知名大賣場「好市多」首次將台灣各地賣場納入「黑色購物節」的優惠活動中，引起民眾熱烈回響。其中最受矚目的優惠品項是電視買大送小。

「好市多」在台舉辦的「黑色購物節」，11月24日至26日，僅為期3天。今（24）日開賣首日，全台賣場門口一大清早已湧現大批排隊潮，將賣場擠得水洩不通。有民眾更是半夜3點至內湖大賣場漏夜排隊。

為疏通人潮，好市多決定活動提前1小時，於早上9點開始營業，打烊時間則維持晚上9點半。

熱門的優惠商品中，以高單價的3C產品、家電用品、寢具用品等最為搶手。其中最大折扣活動為購買一台60吋3萬多元夏普（SHARP）電視即贈送一台45吋富可視（infocus）電視，其他商品如I-Pad、Sony+Wharfedale家庭劇院組、JVC55吋液晶顯示器、Dyson 全功能吸塵組、席伊麗單人床墊、雙人鵝絨被等也是優惠重點項目。有網友於臉書社團「Costco好市多消費經驗分享區社團」中發文分享，部分商品已售罄或是有每人限購數量的限制。

其他類商品，像是生活用品、食品類也有不少折扣活動，如美國無骨牛小排真空包、韓式燒烤牛肉、好市多自家品牌科克蘭（Kirkland Signature）的零食等。​

根據《中央社》報導，好市多副總經理王友玫接受中央社訪問表示，今年台灣好市多首次舉辦「黑色購物節」，優惠活動細節連對內部員工事前都保密到家。由於線上商品這次並沒有跟進「黑色購物節」促銷活動，因此王友玫建議民眾前往大賣場的實體店面挖寶，選購好市多準備的各種「驚喜」。