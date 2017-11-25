「2017台北魅力展」：台灣「原風彩」大放異彩

（台灣英文新聞／車懿恬 台北綜合報導）「原風彩」絕對是「2017台北魅力展」中最具特色的台灣服飾品牌之一。「原風彩」的設計靈感主要源自原住民族服飾中，各式各樣獨具風格的傳統圖騰。

「原風彩」至今已成立15年。設計團隊的成員人數每年並不固定。

《台灣英文新聞》此次有幸在各品牌發表會前，採訪到「2017台北魅力展」幾位參展設計師。

「原風彩」的創意取材來自台灣共16個原住民部落，透過現代數位列印與專業的原住民師傅親手縫製，完成服飾製作。每一件成品都是傳統原住民風格與時尚的完美結合，更加凸顯台灣獨一無二、歷久彌新的文化之美。

今年作品集的傳統圖騰，靈感主要來自於阿美族、泰雅族、魯凱族、賽德克族與排灣族。

「原風彩」的工作室位於台北小巨蛋附近。設計團隊會依照訂單順序創製服飾。目前依序為來自土耳其、俄國與哥倫比亞的客戶訂單。

受訪的參展設計師告訴《台灣英文新聞》，「原風彩」的目標是讓人們了解到傳統美麗的事物不會因為時代變遷而褪去原有色彩，而且可以煥然一新的面貌重新呈現。世人應對台灣原住民文化有更深的了解，進而欣賞之。

儘管本次展演的主題是「翻新傳統事物」，然而對自然環境的維護與尊重，仍是「原風彩」欲傳達的重要訊息。這對於台灣的原住民族群而言也亦具重要意義。

今年展演中有部分作品，利用回收的樹皮作為其中素材，是時尚與最原始、天然的大地加以連結的象徵。

「原風彩」集結台灣各地的傑出設計師，大部分女設計師年僅不到30，這對於「原風彩」的前景而言，是個好消息。台灣逐漸受到矚目的自創服飾品牌，如「原風彩」等，將能夠讓更多人看見台灣特有的原住民文化風格。