芬蘭食品公司推出以蟋蟀製成旳麵包

（台灣英文新聞／高立寰 台北綜合報導）Frazer集團，芬蘭最大食品烘培公司之一，昨（23）日推出聲稱為全世界首度以烘乾蟋蟀為主要原料所製成的麵包，於各大超市銷售。目前此款麵包提供於芬蘭境內共11家超級市場。

根據Frazer集團烘培部門部長Markus Hellstrom解釋，蟋蟀經過烘乾後，將之研磨成粉，而後加入麵粉，和其他穀類乾籽一同混合製成麵包。而一條蟋蟀製成的麵包大約含有70隻蟋蟀。

「我們使用酥脆的麵糰讓麵包吃起來更美味。而結果正是既美味又營養。」Markus Hellstrom說道。他同時表示，蟋蟀不僅富含蛋白質，更是優質脂肪酸、鈣質、鐵，以及維他命B12的良好來源，因此也讓這款麵包比一般麵包更富營養價值。

根據《BBC》報導，當地大學生嘗試後表示，味道和一般的麵包吃起完完全沒有不同之處。

Frazer集團創新技術部門負責人Juhani Sibakov說道：「現今的糧食危機使人類必須尋求新穎，並同時兼顧永續發展的營養來源。」，並表示：「芬蘭人一向勇於挑戰新事物，我們相信這款產品會大大改善人們對於昆蟲營養來源的信心。」

聯合國糧食與農業組織（United Nations Food and Agriculture Organization）於2013年開始即已開始大力提倡以飼養昆蟲並將其當作人類糧食食用的概念。根據該組織報導，昆蟲是蛋白質以及各種礦物質的優質來源，目前全世界有約1900種昆蟲被各地區人類當作食物的來源。

近年來，由於富含營養價值，同時完全不含麩質成分，以昆蟲為食材製成的食物在西方國家的生機產品市場中愈趨熱門。昆蟲飼養過程中，土地、用水，及對環境的污染也選小於傳統的畜牧業，是緩和人類糧食短缺的重要契機。

除了現有的11家，Frazer集團預計明年底前將此款麵包銷售於其芬蘭境內全部的47家超級市場。

歐洲目前除了芬蘭，尚有英國、荷蘭、比利時、奧地利，及丹麥五個國家都已經將昆蟲食品合法化。