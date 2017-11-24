〈時評〉放寬大學入學限制 高教總檢討

大學學科能力測驗未來將取消「一科不能為零分」的限制，引發爭論，這項措施雖有助私校招生，並且讓特殊生念大學的機會變多，但如何提升公立學校的素質，恐怕在救私立大學之餘，也要一併納入思考與規畫。



學測取消「一科不能為零分」的限制，再度引起台大和清大論戰，這兩所學校對政策看法不同，已經不是第一次，因為早年大學聯招都由台大辦理，幾年前改由清大接手，只要推出新措施，就會引爆相關人士為各自陣營發聲。



簡單說，過去以招生為主，現在是以申請入學為主，因兩校對於選才的看法不一，進而引起不同的主張。最近一次的爭端，是台大堅持「先考後招」及完整的高三學習歷程，呼籲把學測時間延後至高三下，再進行一次性的申請和考試入學。但清大為主的招聯會，認為二次分發的學測早有共識，決定維持現有制度與方案。



學測取消「一科不能為零分」的政策，看似無關，其實也是在同樣脈絡下引起爭議。因為若以招生為主流的學校，勢必會擔心此舉會使得大學入學門戶將更為開放，容易造成素質滑落，衝擊到高教品質，甚至認定台灣的大學文憑愈來愈不值錢。



然而，贊成這項政策者認為，有些學生部分科系不擅長，卻在一些領域表現優異，放寬學測取消「一科不能為零分」的限制後，將可使這些特殊學生獲得更多入學機會，適性發展；同時，多數私校在少子化政策衝擊下，也可藉此放寬後的招生策略，招攬到更多合適的學生。



其實，雙方看法都有道理，但若要說服反對這項政策的人士接受，重點不僅只是讓私校可以招到學生，更重要的是讓國立、公立學校可以提升素質，以更好的教學與學習環境，吸引更好的學生願意就讀，而不再只是想到香港、新加坡或中國大陸念大學。



台灣的高等教育環境，近來來早已受到衝擊，絕對不是單一政策能左右未來走向，不妨趁著這幾年改革的機會，展開高教總檢討，為台灣的教育找出一條路來。

（作者李平華，資深媒體人）