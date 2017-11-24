台灣團冰島車禍5人輕傷　預計26日返國

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）一輛載有台灣旅行團的冰島巴士，當地時間22日下午在冰島東北部發生車禍。當地媒體報導稱，巴士追撞1輛除雪車，至少5人受傷。

《蘋果》引述觀光局稱，該團包括領隊共25人，盧姓、董姓2名旅客擦傷，送當地醫院檢查無礙，已經返回飯店休息。並指該團為北市長安東路二段金字塔旅行社的攝影團。

團員指，當時除雪車突然從巴士前方的路邊開出來，巴士無法在雪地上緊急煞車，因此追撞。

事發地在冰島東北部高原荒漠地區的維西達魯，該地區以冬季天氣惡劣聞名，事發時有暴風雪，能見度有限。

目擊者指，當時巴士正尾隨在除雪車後方，發生意外後偏離原本行駛的道路，滑到路旁才停。附近城鎮救難人員獲知立即全員盡出救援。

新聞照片顯示，巴士車頭玻璃窗大面積破裂。當地RUV新聞畫面播出從醫院急診室玻璃門拍到的畫面，顯示部分遊客就醫時已可以自行走動。

中央社引述金字塔旅行社董事長王金鈺表示，車上25人含領隊，其中有2人受輕微擦傷，就醫檢查後也已出院。該團的遊覽車擋風玻璃確實因車禍破裂。



他進一步表示，由於這幾天冰島東部雪勢較大，已安排所有團員返回冰島首都雷克雅維克市區，預計週日（26日）返台，也會協助旅客申請就醫理賠。



中央社引述外交部23日表示，台灣旅行團22日在冰島發生車禍，巴士上有25人其中24人是台灣旅客，有部分團員受到輕微擦傷，經立即送醫檢查並做簡單包紮後，已無大礙，旅行團繼續進行後續行程。



對此，外交部發言人李憲章稱，兼轄冰島的我駐丹麥代表處獲知車禍事故後第一時間即聯繫冰島紅十字總會了解情形，並獲悉24名台灣人中，有部分受到輕傷，送醫進行檢查並做簡單包紮後，立即返回旅館。