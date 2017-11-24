納卯市長杜特蒂： 將全力協助義美於當地招工

（台灣英文新聞／黃慧瑜 納卯採訪報導）義美食品結束兩日納卯市(Davao)海外直聘行程後，在今(23)日前往下一站馬尼拉招聘會前，特別前往納卯市政府拜訪市長莎拉杜特蒂(Sara Duterte)，並贈送蘭嶼達悟族拼板舟擺飾以及義美禮盒，期盼透過本次直聘，提升菲籍員工的處境，並促進台菲更多交流。

義美表示，移工在台生活不易，龐大仲介費更讓他們首年身無分文，故今年首度選擇至菲律賓總統杜特蒂過去統治的納卯市(Davao)進行海外直聘，除了提供就業機會給南部移工，也響應台灣新南向政策，以及菲律賓總統羅德里戈·杜特蒂(Rodrigo​ Duterte)近年致力消弭城鄉差距的努力。

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義美食品招聘團隊於拜訪時，向杜特蒂市長概述目前義美食品南崁工廠的菲籍員工現況，並表示此次納卯直聘相當成功，兩日間吸引了一百多位應試者前來面試。杜特蒂表示，希望未來能夠有更多交流機會，若義美需要任何協助，她將會全力相助。

看見義美食品精心準備的禮物，與會的馬尼拉經貿辦事處(MECO)處長巴納佑(Angelito Banayo)指出，此處看出義美挑選禮品之用心，因蘭嶼的達悟族其實與菲律賓巴丹島的原住民伊巴丹人(Ivatan)，語言相似度達60％；巴丹島的口傳文學中，伊巴丹人因海嘯而遷徙到蘭嶼，達悟族的口述歷史中，則流傳祖先來自巴丹。

納卯市市長莎拉杜特蒂(Sara Duterte)為總統羅德里戈·杜特蒂(Rodrigo Duterte)的女兒，同時也是納卯第一位女市長以及納卯市政治歷史上最年輕的當選者。納卯巿可說是總統杜特蒂的「根」，在擔任菲律賓總同前，杜特蒂在曾三度擔任市長，於當地政治影響力強大，也因鐵腕治理及嚴刑峻罰，納卯為全國治安最好的城市之一，更被視為整個國家的模範。