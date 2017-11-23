陳天來故居淪廢墟 家族成員盼恢復榮景

集1920年代建築特色為一身，當時被譽為豪宅的「陳天來故居」，因產權複雜缺修繕，雖有人居住卻淪鬼屋。陳家子孫向中央社記者表示，希望能儘速修繕恢復祖厝榮景，對外開放。

位於台北市大同區貴德街的陳天來故居建造於西元1920年代，巴洛克風的外觀在當時是名副其實的「豪宅」，為當時典型上層商人住屋的代表，也是台北茶葉、建築發展史的重要紀錄；但因產權複雜疏於修繕，不僅內部漏水、外部壁磚碎裂，屋內霉味更是撲鼻，宛如鬼屋。

文化局副局長田瑋與文資委員米復國、李乾朗、王惠君、劉淑音、黃士娟等人，今天依文化資產保護法第28條前往會勘；陳家後代陳信介、陳淳渱、陳守源等人也前往。

陳信介向中央社記者表示，此建物為他的祖先陳天來建造，經歷清、守、信字輩4代，所有權人已超過30人，但因居住在屋內的親戚不願搬遷，而他們也沒有鑰匙入內修繕，屋況才會這麼糟糕。他強調：「我上一次進入屋內，是我5歲的時候，但我現在已經40幾歲了。」

陳信介與陳淳渱說，大部分家族成員的訴求都是「希望住在屋內的親戚搬走、進行修繕後開放民眾入內參觀，了解陳家的故事」。

陳守源也表示，他個人希望主管單位能清楚告知「若違反文資法第28條，家族成員可能最嚴重會面臨什麼樣的結果」，這樣他才能夠告知家族最嚴重的後果，儘速取得共識，也對於文化局今天能前來會勘，表達感謝之意。

會勘過程中，陳家後代一度與住於樓上的親戚發生言語衝突，認為就是因為親戚長年佔用、不願開門協助修繕，才會導致畫作受潮、壁癌蔓延、庭院樹木傾倒，對於小時成長的環境變成這樣，讓他們相當痛心；這名親戚則認為她未佔用，要訴諸法律。雙方各執一詞，針鋒相對。

文化局副局長田瑋也在場向這名親戚動之以情，遞出名片表示：「依據文化資產保護法必須善盡修繕義務，否則會有刑責問題。」

田瑋會勘後裁示，雖然陳天來故居為私有古蹟，但既然是古蹟，代表具有公益性，不能以「私有」論之。

因此所有權人必須在3個月內改善漏水、後院、壁磚碎裂、通風等相關缺失，6個月內提出「管理維護計畫及修復再利用計畫同意書」。他強調，家族紛爭主管機關無法也無權置喙，但古蹟受損是事實，應儘速解決。