中國高額懲處旅行社  禁遊梵蒂岡、帛琉

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）中國當局近日對我邦交國梵蒂岡、帛琉祭出旅遊禁令，禁止旅行社出團前往梵蒂岡和帛琉，被視為是對我邦交國的施壓。

中國政府近日祭出旅遊禁令，禁止旅行社出團前往梵蒂岡和帛琉。中國北京鳳凰假期國際旅行社發出緊急通知，上頭寫著中國國家旅遊局，正展開稽查，凡組織遊客赴帛琉、梵蒂岡等未開放旅遊目的地，將受到嚴厲處罰。目前有旅行社的產品，內容涉及帛琉、梵蒂岡等地，被開罰30萬人民幣，相當於台幣138萬元。

《自由時報》報導，《自由亞洲電台》引述廣東省旅遊局官員說法，稱此次的禁令和先前禁止前往北韓旅遊相同，都是出於「政治原因」。由於梵蒂岡和帛琉是我國少數僅存的友邦，外界認為此舉可能是中國在進行施壓。

對此，外交部發言人李憲章今(23)天在例會上回應，外交部與外館都有掌握與關注此一訊息，這是中國大陸單向作為，我方不評論；他強調，對中華民國與帛琉、教廷的邦交關係不受影響。



陸委會指出，有關媒體報導內容仍待釐清，政府將密注相關發展。我方認為中國大陸應充分尊重我與邦交國維繫邦誼權利，在國際間相互尊重與友善對待，以維護良性和諧的兩岸關係，也不希望對岸運用政治力干擾單純的旅遊與交流。



《蘋果》報導，據透露，中國旅遊團與梵蒂岡當地旅行社經常發生消費糾紛，此一禁令可能與此有關，另據2015年新聞報導，中國遊客喜歡造訪南太平洋島國帛琉，但隨著陸客爆增以及種種脫序行為，讓當地居民無法忍受，帛琉政府當時曾宣布削減中國飛往帛琉的航班。