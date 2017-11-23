觀巴VR體驗！快閃活動宣傳台灣觀巴旅遊

（台灣英文新聞／車懿恬綜合報導）為了宣傳「台灣好行」、「台灣觀巴」，與其便民服務，交通部觀光局設計了虛擬實境（VR）的全台快閃體驗亭，參加民眾可體驗近360度，前所未有的全景旅遊。

昨（22）日於台北西門町紅樓，舉辦首場「玩轉臺灣任你配VR體驗會」，並邀請知名藝人-吳鳳擔任代言人前來站台。吳鳳也在現場體驗VR全景旅遊。

除此之外，現場還有「好行&觀巴瘋狂轉轉樂」FB打卡活動換好禮及舞台遊戲，讓民眾有得拿又有得玩。

觀光局也宣布提供多項便利遊客服務項目。如「台灣觀巴」內的免費無線網路與中英日韓語音導覽旅遊服務、涵蓋臺灣本島及離島共103條「台灣觀巴」的套裝旅遊服務、相關旅遊手冊與網站等，希望透過營造更友善旅遊環境，吸引更多國內外旅客。

「台灣觀巴」甚至提供「VIP服務」，替小型旅客團體將巴士升級成休旅車，依照客製化的行程，整天載著旅客到處趴趴走。

《台灣英文新聞》這次也有幸邀請吳鳳分享了他的遊台經驗及他私藏的遊台路線。吳鳳大讚搭觀巴遊台的經驗，直說「讓他感覺受到外國高官的待遇」，導遊跟司機會竭盡所能得讓旅客玩得盡興。

至於私藏景點，吳鳳首推台南安平。他認為安平古蹟與老街能讓旅客對台灣精彩的歷史有更進一步了解。倘若旅客希望欣賞更多自然景觀，吳鳳說屏東的山景跟海景不容錯過。而離島像是澎湖、金門、馬祖也是不錯的選擇。

臺北首場活動成功舉辦後，接著分別將於臺中、高雄舉辦第二及第三場快閃巡迴。第二站台中，地點在臺中高鐵站設置VR體驗室，於11月22日至11月28日，每天上午11點至下午6點，展開為期七天的VR體驗活動。第三站高雄，地點則為高雄漢神巨蛋廣場，於12月1日，下午1點至5點，舉辦VR體驗活動。觀光局呼籲中南部民眾共襄盛舉，體驗台灣好行、台灣觀巴的便利旅遊！