即使關定位、拔SIM卡  Google仍找得到你的位置

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）許多人都知道可智慧型手機可以追蹤使用者去向，但如果關閉定位系統、刪除App、甚至拔掉SIM卡呢？以為這樣就神不知鬼不覺嗎，那就太小看Google了。

最近美媒Quartz調查發現，即使做了上述預防措施，使用Android系統的手機仍會在有網路時自動收集使用者位置資訊、並回報給Google。

自2017年初開始，Android手機會蒐集附近的行動電信基地台位置並傳送給Google，只要手機能連接到WIFI網路就能操作，即使定位系統被關閉、或SIM卡被拔掉都不受影響，這代表Google能接收到所有使用者的位置、行動，亦即同時違反了消費者隱私權的合理規範。

Google的消費者隱私權條款註明，Google會在使用者開啟定位服務後自動接收並傳送位置資訊，但並未寫明當用戶關閉定位系統後，Android手機是否仍會繼續傳送地點資訊。

Quartz在觀察到這項事實後聯繫Google，並獲得證實，根據Google發言人說法，基地台識別碼確實是Android系統在過去11個月回報給Google的資訊之一，以便Google管理並推播相關訊息與通知給Android用戶，「自今年1月，我們的確開始蒐集基地台識別碼與使用者位置，以改善用戶訊息傳送的速度與品質」。

但發言人強調，他們並不會使用或儲存這些資訊，而Google也在Quartz聯繫之後，考慮停止這項活動。Google表示，到了11月底Android手機將不再傳送基地台位置給Google，發言人表示，「我們未來將不再搜集基地台識別碼，那些資料也將立即刪除。」

美媒Quartz表示，至今仍不清楚這些基地台位置的資訊是否真的有助於改善手機訊息的傳送品質，但隱私權條款中關於位置共享的訊息並非這樣載明，這對於那些注重隱私權的用戶來說十分困擾；而且難保這些資料不會被第三方竊取或駭入，而產生更大危害。

事實上最近Google和其他網路公司正陷入隱私權相關法規的紛爭，包括網路企業獲取使用者個資的隱私程度，這些個資可能包括政治立場、線上購物紀錄、地點位置等，這對Facebook或Alphabet等網路公司來說是一大利益，他們可以依此針對使用者推出專屬的個人廣告，並藉廣告收入吸引超過1.2兆美元的龐大投資。

儘管Google澄清它並未使用這些位置資訊，但很明顯它讓廣告商能獲知消費者所在位置，並跳出相關廣告、賺取商業利益，可以說，只要使用者曾用Android系統或下載Google App，都已經在不知不覺中洩漏自己行蹤(曾到過哪些地方、進入哪些店家)，而被廣告商相中成為下一批「待宰肥羊」。