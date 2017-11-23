暌違五年！紅點設計師之夜回到臺灣，於獲獎夜店OMNI盛大舉辦

每年於德國舉辦的紅點設計師之夜是設計界一大盛事，全球在設計領域表現亮眼的紅點獲獎者、明星設計師、企業總裁、行銷主管與國際媒體代表都會齊聚一堂，交流最新的產業動向與設計趨勢。而今年11月，紅點設計師之夜再次來到台灣，並且首度於台北東區夜店，同時也是2017年紅點最佳設計獎作品「OMNI Nightclub」中舉辦，紅點設計獎主席彼得・賽克博士教授（Prof. Dr. Peter Zec）也特地飛抵台灣，與所有貴賓一同徹夜喧囂!

紅點設計獎自1950年代開始建立優異產品的選拔機制，吸引全球各地的設計師紛紛前來角逐，在2017年，紅點設計獎就收到來自70個國家以上，超過18,000 件的作品，是全球最大的設計競賽之一。而臺灣無論在產品設計、傳達設計類別中，都持續展現出豐沛的設計能量，紅點設計獎主席彼得.賽克博士教授（Prof. Dr. Peter Zec）曾表示：「綜觀紅點設計獎競賽紀錄，臺灣長久以來始終保持在前五名的領先位置；於世界設計領域中，扮演關鍵性的角色。」

11月21日晚間，紅點於臺北舉辦專屬於臺灣的紅點設計師之夜，彼得.賽克博士教授（Prof. Dr. Peter Zec）也自德國抵臺，和臺灣設計師、品牌企業進行交流，期望持續將臺灣獨特的設計面貌帶上國際。

同時，本次特地與臺灣最知名的夜生活體驗設計集團the LOOP Inc.合辦，將地點選定於2017年臺灣唯二的紅點最佳設計獎得主之一：OMNI Nightclub。the LOOP旗下的OMNI Nightclub 是獲得全球獲獎率僅0.8%的紅點最佳設計獎作品。

在紅點設計師之夜當晚，OMNI特地邀請國際知名表演團體 LUXYBOYZ 進行開場表演「 Inner Light 藏光」，利用全新開發的LED系統完成了看不見光的種子服裝，並取用當代多元化的音樂類型，造就出元素平衡的光之演出。過程中搭配 OMNI 變幻莫測的燈光效果及絕無僅有的空間設計，營造出與世隔絕的科幻氛圍。

在紅點設計師之夜現場，參加到的不只是一個派對，更是一場完整的娛樂體驗!與the LOOP合作設計的張祥鎬表示:「OMNI 的意義不只是一個設計、一個空間，它更直接關係到整個城市，如果我們能夠為臺北、為臺灣付出更多，就能讓城市變得更美好。」

臺北紅點設計師之從11月21日晚間開始，徹夜持續至22日凌晨，所有貴賓一同在紅點獲獎作品 OMNI Nightclub 中共同度過美好歡樂的夜晚。今年在臺北舉辦的紅點設計師之夜雖已完美落幕，但來自臺灣豐沛的設計能量，將持續在國際舞台上展現光芒。

在OMNI舉辦的紅點設計師之夜現場，紅點設計獎主席彼得‧賽克博士 (Prof. Dr. Peter Zec) (左)、theLOOP inc. 事業發展總監Alan Hsia (右)及伊太設計設計總監張祥鎬 (中)開心合影。