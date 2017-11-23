勇冠電信業  中華電信獨獲2017台灣企業永續獎「十大永續典範」

中華電信今(23)日榮獲「2017年台灣企業永續獎(TCSA)」三大類六大獎殊榮，是唯一榮獲「綜合績效類：十大永續典範獎」的電信業者，其他獎項還包含「企業永續報告類：資訊及通訊傳播業組Top 50報告金獎」、及「單項績效類：社會共融獎、透明誠信獎、供應鏈管理獎及創新成長獎」，在在凸顯致力永續經營、創造社會共融的用心備受肯定。

本屆台灣企業永續獎(TCSA)共計143家績優企業、單位角逐，參與企業的營業總額佔GDP 83%，為台灣極具代表性的永續平台。中華電信自2008年起參與獎項評選，透過公正第三方審視CSR行動，歷屆皆獲得多項且逐年增加的獎項肯定，展現績優質佳、與時俱進的永續精神。

代表中華電信出席領獎的宋雲峰投資長表示，「企業社會責任」已是中華電信邁向永續經營的基石，明確的CSR組織與願景，則是促使不斷前進的發動機，「永遠走在最前面」不僅是中華電信的品牌精神，也是對廣大利害關係人的堅定承諾。

中華電信將持續推動全面性的CSR行動，以資通訊本業緊密結合CSR策略，力求與社會、環境、整體產業共融、共生、共好。感謝評審委員對中華電信多年來對促進社會共融、力求透明誠信、完備供應鏈管理及追求創新成長等作為的肯定，不僅對同仁具有莫大的鼓勵，也讓中華電信更有信心持續開拓多元邁向永續的路徑。