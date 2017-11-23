10月份匯率期貨交易獎勵  元大期貨、國泰期貨分奪期貨商兩獎項

臺灣期貨交易所(以下稱期交所)為推廣匯率期貨避險新利器，自今(2017)年10月1日至12月31日舉辦「第4季匯率期貨交易獎勵活動」，10月份得獎結果已出爐並公告於期交所網站。其中在期貨商獎項部分，交易成長獎由元大期貨拔得頭籌，實動帳戶獎由國泰期貨居冠，總計有17家次期貨商獲獎。

另在10月份一般交易人之獎勵部分，在律師見證下，抽出倪姓交易人等3名得獎者，每名可獲得飛往台北-東京之雙人來回機票，及陳姓交易人獲台北巴黎之雙人來回機票。

國際主要貨幣匯率動見觀瞻，匯率波動影響企業及個人資產甚大，為推廣各類交易人善用匯率期貨避險，期交所舉辦「第4季匯率期貨交易獎勵活動」。獎勵對象包含一般交易人、法人機構(國內銀行、投信、保險業金融機構及上市櫃、興櫃企業)及期貨經紀商，獎勵標的包括美元兌人民幣期貨、小型美元兌人民幣期貨、歐元兌美元期貨及美元兌日圓期貨等4項匯率期貨商品。在期貨商推廣下，10月份交易人積極進場運用匯率期貨避險，並約有半數為匯率期貨之新進交易人。

10月份期貨商得獎情形如下：一、交易成長獎：依序為元大期貨、永豐期貨、統一期貨、玉山證券、元富期貨、富邦期貨、華南期貨等7家獲獎；二、實動帳戶獎：國泰期貨、元大期貨、元富期貨、富邦期貨、永豐期貨、統一期貨、日盛期貨、群益期貨、康和期貨及玉山證券等10家獲獎。

「第4季匯率期貨獎勵活動」舉辦至今(2017)年年底，尚有11月、12月兩個月的得獎機會，歡迎交易人、法人機構及期貨商踴躍參加。另提醒交易人，一般交易人獎項除前述每月交易匯率期貨可抽雙人來回機票外，也設有交易早鳥獎，交易前500名可得哈根達斯冰淇淋迷你杯，詳細獎勵辦法及早鳥獎報名請至期交所網站(www.taifex.com.tw)「匯率期貨交易獎勵活動」專區查詢。