中華電信贊助WirForce 2017聯手打造亞洲最大電競盛會

亞洲最大電競盛會WirForce 2017於11/23(四)起至11/26(日)在台北花博公園爭艷館展開四天三夜的電競派對。中華電信作為大會的合作單位，藉由領先的資通訊技術，打造世界級電競環境。會場搭建中華電信大4G高速行動上網，最快速度可達近300Mbps(註)，讓玩家順暢殺敵。中華電信用戶亦享有快速入場禮遇，與綁定Hami Wallet購買大會周邊商品9折優惠。中華電信MOD、Hami Video更設立「WirForce電競專區」同步播出現場賽況並獨家直播中華電信BYOC《英雄聯盟》總決賽，內容精采可期。

中華電信北區電信分公司副總經理張義豐表示：「中華電信期望透過資通訊技術實力，串連電競相關產業鏈資源，帶動台灣電競產業的成長動能。很榮幸可以跟廣大電競迷宣布，中華電信首度推出電競產品，整合玩家最需要的電信資源，成為電競玩家的『神隊友』！」

近年手遊當道，但玩遊戲對於沒有上網吃到飽的消費者來說，流量總是不夠用。為滿足玩家需求，中華電信特別與近年最火紅的手機遊戲《傳說對決》合作，推出「傳說對決暢玩包」，提供中華電信4G非上網吃到飽之月租型客戶，可以99元加價享受30天遊玩《傳說對決》不限流量，另外再加碼贈送「4G勁爽加量包500MB」、「中華電信虛寶大禮包序號」兌換超值虛寶，讓玩家們不再擔心流量費用超標、盡情暢玩！