腹膜侵襲癌存活率低 腹腔溫熱化學治療成救命契機

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）衛生福利部國民健康署於106公布最新國人十大死因，惡性腫瘤仍然蟬聯首位，腹膜侵襲癌尤其棘手。其中腹膜轉移癌最為常見，大腸癌病患有約20%將面臨腹膜轉移的威脅，胃癌則約20%~40%，卵巢癌約60%~80%，患者平均存活期不超過1年，因此結合「腹腔溫熱化學治療」的複合手術方式應運而生。

腹膜侵襲癌分成原發性的腹膜癌(包括罕見的腹膜假性黏液瘤及腹膜間質瘤)及腹膜轉移癌(由其他癌症轉移而來，常見轉移來源為大腸直腸癌、卵巢癌、胃癌，少數可能來源為胰臟癌、膽道癌及子宮癌)。以往腹膜侵襲癌一旦發現，往往難以手術，平均存活期不超過1年，且腹膜受到癌細胞侵襲後，生活品質將大受影響。處理腹膜侵襲癌，常僅能靠靜脈或口服等藥物治療，但由血液到達腹腔的藥物濃度僅剩不到30%，因此藥物治療成效有限。

為了克服這樣的難症並增加病患治療的機會，「廣泛性腫瘤切除手術」結合「腹腔溫熱化學治療」的複合手術方式應運而生。此療法適合於癌細胞已在腹腔內擴散的病人，經外科手術將肉眼可見的腫瘤切除後，其他無法完全清除的剩餘癌細胞則以含化療藥物的溫熱液體(約攝氏41度~43度)來浸泡及灌洗腹腔，原理是利用熱本身即可造成癌細胞損傷，而熱再加上化療藥物可以達到相輔相成的效果，而且直接將化療藥物灌注在腹腔，可以讓藥物進入腹腔的濃度達100%，克服靜脈或口服藥物到達腹腔濃度不足30%的問題。藉此可把殘存的微小癌細胞清除，加強手術的效果。接受手術後，後續仍應依醫師建議接受後續的藥物治療，才能降低再次復發的機會。

嘉義長庚溫熱化學治療團隊建議，並不是所有的腹膜侵襲癌皆適合腫瘤切除合併溫熱化學治療。前提是腫瘤範圍經評估後可完全切除腫瘤，接受溫熱化學治療才能達到最佳的效果，因此若腫瘤範圍太過廣泛而無法切除大部分腫瘤時，並不適合此療法；而多處淋巴結轉移的情況也不適合溫熱化學治療。