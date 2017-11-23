軍人年改 蔡英文：財務平衡 從優照顧國軍

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北報導）總統蔡英文上任以來，今（23）日首次上莒光園地，針對軍人退撫新制發表談話，強調要讓軍人年金維持財務平衡，並從優照顧國軍。

以下為談話內容全文：

全國的國軍官士兵弟兄姐妹，以及電視機前的觀眾朋友，大家好。

很高興，能夠在本週的莒光園地跟大家見面。首先，我要代表全體國人，向所有的國軍弟兄姐妹，無論是現役，或者是退役的同仁，表達最誠摯的感謝。

謝謝國軍，總是堅守崗位，默默守護中華民國，守護著國人同胞。無論是白天黑夜，無論是工作或休息的時間。國軍的任務都是一樣，就是全年無休，保家衛國。

正因為如此，社會應該給國軍更多的照顧。所以，當我們進行退休制度和年金的改革的時候，我就特別要求，務必考量國軍的特殊性，把國軍的制度和公教分開設計，這也是台灣社會的共識。

我們必須要推動新的制度變革，這是為了制度的穩定跟財務永續，更是為了要讓現役的弟兄姐妹退伍之後，也能夠跟已經退伍的學長、學姐們一樣，能夠領得到退休俸，維持生活的基本保障。

軍人年金改革的重點只有一個，就是要從優照顧國軍，我們不只要讓軍人年金維持財務平衡，更重要的工作，是要確保軍隊的精良戰力。

政府參考先進國家的退撫制度，並且加以改良，除了設計最低生活保障的樓地板之外，也鼓勵官兵長留久用。要讓為國奉獻的國軍弟兄姐妹，都可以在結束軍旅生涯之後，得到合理的生活保障。

國家會是國軍的後盾，國軍則是社會的守護者，我們互愛互助，共同保衛國家的安全。 國防部會持續向各位說明制度的細節，也會繼續溝通，聽取各界意見。

最後，我要請各位弟兄姐妹，不要被不實的傳言所誤導，要對政府有信心，我是三軍統帥，請放心，我一定會照顧大家。再次跟大家說一聲，辛苦了！國軍加油，臺灣加油！