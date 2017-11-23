首屆鬥豔時尚  穀保艷冠群芳

雙冠軍、二三名還有10組佳作，穀保家商時尚造型科參加新北市教育局辦理第一屆鬥豔時尚伸展台、家政群暨藝術群學生技藝競賽，參賽各組幾乎囊括造型設計所有獎項，堪稱新北最狂!

為提升技術型高中家政與藝術群領域學生專業技能與國際視野，本次競賽各類組前三名技術者將選送韓國參訪相關產業及學校，穀保時尚科多達6位同學取得機票，將在12月4日赴韓「深造」5天。

把握機會讓學生登台展現，穀保時尚科團隊三次開會、二度舉辦校內模擬賽，認真積極培訓參賽選手，鬥豔成果豔冠群芳。奪下「時尚造型設計」冠軍的美髮、彩妝技術者，正是今年全國家事類科技藝競賽的雙金手:魏國豪、黃裔捷，美甲技術者李品潔，今年八月取得二級美甲師證照，帶著真功夫組成金三角，為「服裝設計組」剛出爐的作品當場設計整體造型，憑實力奪冠。「創意化妝整體造型」的冠軍，則是剛升上二年級的徐玉環與李雅慈，第一次參加大規模的比賽就能直接拿下第一名，表現驚艷、前景令人期待 !

由新北市教育局主辦、首屆鬥豔時尚伸展台、家政群暨藝術群學生技藝競賽，穀保時尚科總計派出14組參加。頒獎時大會公布入選前八強，穀保已經占去七組，消息傳回學校，師生大為振奮；市長朱立倫頒發前三名，穀保幾乎囊括造型設計所有獎項，更讓在現場的參賽同學High到不行，學校立刻再次準備長串鞭炮，興奮迎接返校的選手們。

穀保家商三年前因應潮流，將美容科改制為時尚造型科，增加展演課程、強化學生整體設計、造型製作的能力，正符合新北教育局「培養未來文化創意產業人才」的規劃、落實朱立倫市長所言:「與產業實務進行緊密結合、並透過競賽實作，培養學生具備職場所需之能力」。時尚科造就人才的企圖心，為有夢想的學子打造圓夢的翅膀，又一次說明選擇「正確的環境」，能讓春春的能量發光發熱!