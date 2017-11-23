臺灣企銀統籌主辦聚恆科技股份有限公司聯貸案

臺灣企銀統籌主辦聚恆科技股份有限公司新臺幣12.35億元聯合授信案，於2017年11月23日在聚恆科技(股)公司舉行簽約儀式，並由臺灣企銀總經理周燦煌先生代表聯合授信銀行團與聚恆科技(股)公司董事長周恒豪先生共同簽署，本聯貸案由該行統籌主辦，全國農業金庫、國泰世華銀行、華南銀行等行庫共同主辦，並邀請合作金庫銀行、臺灣銀行、彰化銀行、元大銀行、高雄銀行、台中銀行、永豐銀行、板信銀行等行庫踴躍參貸下，成功完成本聯貸案。

聚恆科技(股)公司為國內知名太陽能電廠建置廠商，台灣第一張由德國萊因公司發出的太陽能電廠O&M (運轉維護) 證書，即是由該公司在2017年10月正式取得，這張證書得之不易，也代表該公司在太陽能系統產業建置及維護等執行能力，具有舉足輕重之領導地位。台灣目前正式商轉之17座太陽能發電系統電廠，該公司即完成其中6座，完工電廠實績已突破600案，且近年來平均每年亦取得全台超過 20％ 的專案訂單且多來自大型上市櫃公司及知名企業等，顯見施作品質及效率深受肯定。

本次完成聯貸籌組後，將提供聚恆科技(股)公司自有品牌產品應用層面及銷售、海內外興建電廠案件所需資金，加強海外市場業務拓展力道，相信該公司業務規模及營收獲利可再創新高，進而讓政府推動綠能產業政策得以順利實現。