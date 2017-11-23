富邦金控勇奪《2017 台灣企業永續獎》四項大獎

由台灣永續能源研究基金會舉辦的《2017 台灣企業永續獎》今日(11/23)舉行頒獎典禮，並由富邦金控總經理韓蔚廷代表出席領獎。富邦金控連續三年獲「台灣十大永續典範公司獎」及「台灣TOP50台灣企業永續報告獎—金融及保險業金獎」，以及「企業永續績效類—人才發展獎、透明誠信獎」等四大獎項，在永續經營的耕耘及優異表現備受肯定！

富邦金控董事長蔡明興表示，非常榮幸獲得台灣指標性永續評比獎項《台灣企業永續獎》的肯定，富邦金控連續三年榮獲「台灣十大永續典範公司獎」，顯示本公司在於追求經營績效外，致力於公司治理與企業社會責任的經營，已成為業界標竿典範。

蔡明興指出，未來富邦金控也將持續推動「永續經營(ESG)願景工程」，聚焦於領航投資、驅動創新、在地實踐、當責授信及正向關懷五大策略，將企業社會責任落實在子公司各項業務中，在為股東創造最大報酬的同時，也致力於將金融業核心能力轉化成為永續經營的推力。

「富邦金控2016年企業社會責任報告書」獲「台灣TOP50台灣企業永續報告獎—金融及保險業金獎」，這是富邦第一本導入國際整合性報導架構的報告書，且是台灣金融業唯一經會計師事務所全面確信的報告書，富邦期許提升資訊揭露的精準度與可信度之際，驅動永續資訊揭露之透明度，強化企業永續經營的落實。

在「企業永續績效類」獎項，富邦金控以計畫性的人才培育方案與完備的數位學習資源，發展員工專業能力，培育與發掘人才；致力打造幸福職場，讓員工能感受到公司的用心，並轉化為對工作、環保與公益的投入，發揮正向的力量，榮獲「人才發展獎」。此外，富邦金控持續精進公司治理效能，善用內外部績效評量檢視運作成效，增加公司治理透明度，並藉由各功能性委員會善盡決策、建議與督導之責，為ESG願景工程鋪路，榮獲「透明誠信獎」。

富邦金控在永續經營的表現屢獲國內外各項大獎肯定，包括2017年首度入選MSCI永續指數成分股，並獲MSCI ESG Rating評選為多元金融(Diversified Financials)業台灣金融業最佳評等A級；連續兩年入選「道瓊永續新興市場指數」成分股，且首次入選最高等級「世界指數(DJSI World)」成分股；《財訊》雜誌連續四年頒發「最佳金控企業社會責任」優質獎，肯定富邦在企業社會責任發展的卓越績效。