富邦證券推不限用途款項借貸 讓投資人靈活運用資金

即日起，借款不再曠日廢時，到富邦證券用股票就能線上換現金！富邦證券表示，在金管會開放「不限用途款項借貸」業務後，第一時間推出提供投資人免賣股、隨借隨還的「不限用途款項借貸」服務，只要投資人手中持有上市櫃股票，手機輕輕一滑，即能取得靈活週轉金，還兼具賺取股息股利的優勢，簡單線上申辦、聰明活用資金。

富邦證券「不限用途款項借貸」提供線上申請的服務，包括在富邦證券官網、富邦e點通及富邦e+都可以申辦，投資人免出門在家即可輕鬆貸，而且最快可於1小時撥款，最低借款金額一萬元起，借款期限最長18個月，在額度內可以隨時循環使用。相較於過去投資人須前往銀行進行股票質押貸款，費時至少兩周並需負擔多項申辦費用等，富邦證券「不限用途款項借貸」實在省時省力又省錢！

舉報稅為例，許多人都以刷卡繳稅，此時也可以選擇富邦證券「不限用途款項借貸」功能進行資金的融通繳交卡費；亦或是投資人有其他任何資金需求，均可動用富邦證券「不限用途款項借貸」隨借隨還。

受到今年台股上萬點影響，客戶資金需求增加，截至本月止，目前借款餘額較去年同期成長360%，顯示該業務符合客戶資金周轉需求，又能兼賺股息股利。富邦證券表示「不限用途款項借貸」，讓投資人除可以運用所持有之股票資產進行借款，滿足長短期資金需求外，在借款期間仍享有股利及股息等報酬。同時也提醒投資人，「不限用途款項借貸」之擔保品以上市櫃股票為主，借款期限為半年，最多展期兩次，故期限最長可達一年半，該筆資金也不限制用途，進一步提升資金運用效能，未來富邦證券將持續優化平台，並提出各類型優惠方案予客戶，提供更簡便且友善之交易環境。