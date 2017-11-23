中和大火釀9死 縱火害命判死案例多

新北市中和區興南路公寓出租套房昨晚發生9死2傷火警，警方逮縱火嫌犯案件。綜觀歷年重大縱火案，嫌犯多遭判死刑，法界人士指出，嫌犯若明知會釀死傷還縱火，會認定殺人之間接故意，依「殺人罪」論罪科刑。

縱火案層出不窮，對於蓄意縱火造成嚴重災情與死傷，綜觀歷年重大縱火案，縱火嫌犯都會受法律嚴重制裁，甚至遭判死刑。

不具名的法界人士受訪提出見解認為，嫌犯若明知現場會造成死傷仍縱火，法官審理多會認定嫌犯有殺人之間接故意；另會依火警的各項客觀情狀進行判斷，並針對嫌疑人的動機、目的、損害與犯後態度斟酌量刑。

民國74年4月1日深夜的台南市帝王飯店縱火案，起因為一名鄭姓少年到帝王飯店不滿餐廳人員，找來友人陳東榮、王金定、林志鴻報復，由鄭姓少年買來汽油，由陳東榮在飯店地下室樓梯出口點燃，大火共奪走26條人命、10人受傷，為台灣治安史上罕見的重大縱火案。

案發後，王金定、林志鴻及鄭姓少年相繼落網，其中王金定判死刑已伏法，林志鴻無期徒刑，鄭姓少年15年有期徒刑；而逃亡25年的陳東榮在99年間落網，於101年遭判死刑定讞，102年伏法。

91年7月下午發生在基隆民宅的縱火案，嫌犯林金德不滿女友提分手，懷疑是另結新歡，提著汽油桶衝到女友胞弟住處縱火，燒死3名在閣樓上均不滿10歲的無辜小女孩，他落網後坦承犯行，遭判死刑定讞，於102年伏法。

92年5月25日，男子洪明聰因為酒後跟太太爭吵，憤而提汽油桶到新北市鶯歌太太的娘家縱火，燒死小舅子和小舅子的3個孩子，因罪行重大，法官於95年依殺人罪判洪明聰死刑定讞，已於101年伏法。

92年8月31日發生的蘆洲大囍市社區火災，當天凌晨，住在1樓的邱春生與徐瑞琴夫婦激烈爭吵引發縱火。火勢引燃穿堂停放的64輛摩托車，大火封住兩棟大樓共用出口，高溫濃煙灌入梯間，形成煙囪效應，阻斷大樓逃生通道。警消最終救出112人，13人死亡，20人重傷，51人輕傷；獲救者有3人留醫數日後不治。

而宜蘭縣民林旺仁因不滿妻子到基隆巿一間卡拉OK店工作，93年6月16日持汽油到卡拉OK店潑汽油縱火，造成5人命喪火窟，最高法院於100年依殺人罪，判處林旺仁死刑、褫奪公權終身定讞，目前林旺仁仍羈押台北看守所。

新竹市男子彭建源，因覺得和朋友們看不起他，持汽油到朋友經營的家庭式KTV門口縱火洩憤，造成5死3傷悲劇。案子一、二審及更一審均判彭建源死刑，最高法院兩度針對應否判死刑召開辯論庭，103年9月2日宣判駁回上訴，死刑確定。