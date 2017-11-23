首度公開的台灣史－羅瑞志「連環圖」圖解早期的台灣

三民主義也許現在聽來八股，但是那卻是 50～70 年代台灣人課堂上共同背誦的記憶，除了書本的教條，畫家羅瑞志創作的「中華文化的巨流」 連環圖是將 50 年代執政者的各項政策，以鋼筆素描圖呈現。此創作於得過金輪獎，卻未曾對外公開，此次「羅瑞志78觀海大展」裡將呈現給世人。

另外，長達十公尺的「金門長勝圖」也將同步首度公開。對許多年輕一輩來說，那段先總統蔣公提出含括「食、衣、住、行、育、樂」人民六大基本需求的《民生主義育樂兩篇補述》，完成三民主義體系，聽來實在陌生，對在那大時代長成的人來說，是一段永難忘懷活生生的台灣史。對當年只有20多歲的羅瑞志來說，整個台灣的政治氛圍就是如此的自然，因此，他透過畫筆創作出50頁，每頁 41*57cm 的連環圖，深刻記錄出經濟起飛時期的台灣。

而長達十公尺的「金門長勝圖」為1982 年創作，創作的靈感源自於其在金門服兵役時，長期觀察金門地景後，歷經八個月方將金門莒光樓下的美景，轉化成二尺三丈長軸大畫。10公尺長卷，晝面豐富動人、氣勢磅礡，空前絕後。

1940年出生的羅瑞志，畢業於政戰美術系，在台視擔任藝術指導長達20餘年，經常參與各類美術比賽並獲得無數肯定，1989年遠征日本，榮獲「日本富士電視台美術設計特別大賞獎」、金輪獎..等獲獎無數。

首度公開的兩件珍藏，將於11月18日至12月31日在上古藝術館展出，開幕茶會為11/25(六)14:30。「羅瑞志78觀海大展」展出的畫作多以海港系列為主題，敬邀您一同細細感受羅瑞志筆下靜謐而美好的海洋風情。