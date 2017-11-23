氣溫變化加重過敏？ 專家：空污恐是過敏的元凶

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）根據2016年世界衛生組織（WHO）發佈的報告顯示，全球逾九成人口居住在空氣污染超標的地區。而台灣每到秋冬季節，因中國霾害隨東北季風南下及台灣本地的污染，加重過敏族群發作的嚴重性和頻率，甚至改變身體免疫走向。

氣象達人彭啟明提醒，每年10月到隔年3月是空氣品質較差的季節。根據環保署統計數據，中南部一年每2天就有1天處於「對敏感族群不健康」的空氣污染中，即便北部每年12月到隔年5月，每10天也有2天以上是敏感警戒 ，長期暴露在這種環境下，對過敏民眾的健康是一大傷害。雖然目前已經有不少管制策略，但仍沒有立即的解決方案，因此民眾更需注意空污對過敏造成的危害。

禾馨民權婦幼診所兒科巫漢盟醫師表示，長期處於空氣污染中，會加重日後過敏發作的嚴重性和頻率。空污引發的敏感反應，雖然是人體防禦機制，但可能讓原本對人體無害的冷刺激、塵蟎、黴菌過敏症狀加重，身體免疫走向反應趨於劇烈，產生比過去更頻繁、更持久的打噴嚏、流鼻水等發炎症狀。尤其此時民眾常誤以為過敏加重是因為氣溫變化，只選擇加強保暖或放任不管，也讓冬季過敏就診人數增加2-3成。

兩位專家提醒，避免空污改變免疫走向，需調節身體免疫平衡！空污期間，除減少出門、戴口罩被動應對外，別忽略調節體內免疫走向，多吃深色蔬菜、水果，攝取足夠的維生素A、C、D，運用天然食材預防過敏外，攝取特定益生菌（如LP菌、NCFM菌、LGG菌），讓好菌定殖於腸道，阻止過敏原從腸道入侵；亦可抑制引發過敏反應的免疫細胞TH2活性，提升制衡的免疫細胞TH1活性，藉此來平衡原本對過敏原過度反應的體質，降低發作時的強度。