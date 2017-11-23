台南大員皇冠假日酒店聖誕火雞禮籃 預購享9折

迎接歡樂耶誕佳節，台南大員皇冠假日酒店元素餐廳即日起至12月20日止，推出應景的「耶誕火雞禮籃」外賣，內含重達5.5公斤的蒸烤香草火雞、原味肉汁，搭配紅莓醬、雞胗醬，以及培根炒抱子甘藍、聖誕餅乾與紅酒1瓶。民眾輕鬆地和家人共享耶誕大餐，共度歡樂佳節。

台南大員皇冠假日酒店行政總主廚周烈成表示，重達5至5.5公斤的火雞，烹煮過程相當繁瑣費時，除了要先用各式香料均勻的塗抹全火雞，肚子內也塞滿香料，醃製24小時後，以140度溫度蒸烤火雞80分鐘，透過蒸的方式，鎖住火雞的肉汁，加上烤的過程，讓表面呈現上色，最後在依照火雞表面的熟成狀況，再以180度的火力烤至表面呈現金黃色即可完成。經過一個多小時的細心蒸烤，火雞風味原始封存，金黃油亮光滑的飽滿色澤閃耀奪目，呈現的肉質不僅香氣濃郁、肉質軟嫩多汁，搭配主廚特製「紅莓醬」或是白蘭地熬製的「雞胗醬」，讓火雞大餐吃出多層次的風味，全家共享聖誕美味饗宴。

主廚悉心打造的聖誕火雞禮籃，除了講究火雞的肉質、醬料風味，就連配餐麵包饀製作，處處可見用心與講究，遵循傳統作法，以鼠尾草與各式香料依照比例調配、將麵包、栗子與乾果捲成圓條狀，進入蒸箱蒸25分鐘後，切成片狀，就能完成火雞大餐最重要的配餐，結合培根炒抱子甘藍，最後來上1杯酒紅，這一桌火雞大餐在家就能輕鬆享用，由五星級主廚烹調的美味佳餚。

台南大員皇冠假日酒店「聖誕火雞禮籃」每組3,200元適合6~8人享用，訂購日期即日起至2017年12月20日止，請於提貨日3天前預訂再享9折優惠。預購專線06-391-1899轉6620，地址：台南市安平區州平路289號。