中和火警現場  木造隔間套房竟是2007年列管違建

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）新北市中和昨(22)日晚間發生出租套房火警造成9死2傷，調查發現，這棟公寓頂樓加蓋早已是2007年列管在案的舊違建。

《中央社》報導，新北市中和區興南路二段一棟5層樓老舊公寓，昨晚8時30分遭人縱火，四樓14間及頂樓加蓋的五樓14間木造出租套房全面燃燒，造成9死2傷的慘劇。

據消防局提供的起火房屋平面圖，可見起火的四樓、五樓均整層打通，共被隔成28間套房；消防局指出，本案成重大傷亡原因主因為縱火，木造建築、空間狹小導致火勢迅速猛烈燃燒，室內以易燃材料裝修、火載量高、逃生通道不足等，導致火勢一發不可收拾，房客也來不及逃生。

醫院也表示，這些到院前死亡者，因吸入性嗆傷導致呼吸衰竭，外觀有明顯燒燙傷，經醫護團隊搶救後仍宣告不治。

事後警消調查發現，公寓4樓、5樓都是連姓女房東所有，兩層樓被打通蓋成28間套房，一間約3坪左右、月租約5千元，由於價格低廉，吸引很多人前來租屋，住戶多是單身本國籍人士或緬甸華僑、外籍移工。

新北市府工務局主任秘書江南志受訪表示，合法房屋進行隔間改裝，必須向工務局建造科申請變更使用，一般住宅區隔成出租套房供營利使用，不符合土地分區使用的規定。



工務局說，改裝的出租套房，明顯不是自用，即使建築物所有權人向工務局申請也不會核准。漏夜初步清查，火警現場頂樓違建是在2007年被查到，是列管在案的舊違建。



市長朱立倫知悉後表示，這個民國96年以前就存在的既有違建是法律漏洞，希望嚴格清查並管理。他表示，只要有任何情況違反建築法或需要消防公安嚴查的情況，也要讓這些所有住戶了解，同時呼籲房東不要以賺錢為目的，更要以人命安全作最重要的考量，此案的房東也會以公共危險罪嫌移送法辦。

新北市副市長侯友宜則在今日上午召集警察、消防、工務和公安聯合稽查小組相關局處成員檢討和研擬解決對策。

侯友宜表示，礙於工務局查報違建人力有限，違建多為民眾檢舉查報，將結合警政單位執行的「清樓專案」，針對有治安疑慮的公寓大樓加強違建清查，一旦有嚴重影響消防公安情事，一律強制拆除並予嚴懲。

侯友宜說， 市府於100年成立專案小組針對學校附近的學生出租套房，還有外籍移工宿舍等嚴重影響公共安全、公眾交通、公共衛生的違建，優先執行拆除；他說，近幾年來強制拆除的違建多是整棟樓有上百間房的大型違建居多，專案小組每年平均拆除1萬2,000件違建。