〈時評〉瓜田李下的馬英九

古樂府〈君子行〉裡有兩句詩「瓜田不納履／李下不正冠」，言下之意就為了避嫌，這也正是大家耳熟能詳的成語「瓜田李下」的出處。

「清廉」自持，一床棉被蓋幾十年，一條泳褲新三年、舊三年、縫縫補補又三年的馬英九，卻似乎不明白「瓜田李下」的道理！

還記得林益世2007年11月19日騎著小綿羊機車搭載總統參選人馬英九的親密畫面嗎？這個馬英九的「金童」愛將，這個曾參加2006年反貪腐運動遊行的前國民黨副主席、前行政院祕書長，這個家裡錢多到有事沒事就拿一大堆美鈔金爐內焚燒或丟馬桶沖掉，這個因中鋼廢爐渣涉及向爐渣業者收賄及索賄的林益世，二審遭判13年半。問題是：「清廉」的馬英九，近朱不赤、近墨不黑！？

馬英九的「玉女」愛將賴素如，因涉嫌收受賄款護航雙子星大樓開發弊案，2016年8月31日遭臺灣高等法院依收受賄賂罪判刑9年徒刑。問題是：「清廉」的馬英九事後已與賴素如作完美切割。

馬英九台北市長任內聳人聽聞的富邦金併北市銀案中，北市府將擁有的44處黃金地段房產均以極低的「早年買入價格」當計價標準，這樣的跳樓大拍賣，你我一輩子保證不可能碰上，偏偏大財團輕易就給碰上了，真是挑戰經驗法則無極限！馬英九事後像擠牙膏一樣招認，在敏感時刻，曾前後進出富邦招待所5次大啖魚翅宴。問題是：碰到「清廉」的馬英九，再誇張的情節也扯不上對價關係，也沒有瓜田李下的問題！？

在遠雄大家長趙藤雄「禮貌性拜訪（趙藤雄語）」台北市長馬英九幾次後，馬英九也不知道是受到趙老闆這個行賄、送賄累犯的偉大精神的感召還是什麼的，反正，本來說好要付的大巨蛋權利金（約30億），歸零了，一毛錢也不用付了！問題是：馬英九是「清廉」的，那會有圖利的問題！？

2012總統大選榮鷹馬吳「全國工商團體後援會副總會長」的魏應充，跟黑心飼料油事件的主角魏應充不是同名同姓，而是根本就同一個人。問題是：人家是出污泥而不染，「清廉」的馬英九是出黑心油而不染！？

神通廣大的獵雷艦弊案主角陳慶男，創下六次作客總統府的輝煌記錄，其中，馬英九任內即有五次之多；在馬總統午宴吐瓦魯總理、諾魯總統的場合，陳慶男夫婦分別都是座上佳賓。或問：這未免太巧合也太不可思議吧？問題是：人家馬英九的清白，可是經北檢、北院一再認證的。再巧合與不可思議，見怪不怪、其怪自敗！？

身邊愛將不分金童玉女都吃上收賄、索賄官司，跟黑心奸商或「禮貌性見面」，或共進魚翅、國宴，這樣的馬英九，假如真的一塵不染、一介不