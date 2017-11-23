〈時評〉國防部究責的口袋名單

千呼萬喚後，國防部終於公布獵雷艦究責名單，不過，國防部足足拖了半個月才從口袋裡拿出來，不僅重創國防部聲譽，也影響民進黨政府形象，這份遲到的名單，已無法挽回社會大眾的信心。



承包獵雷艦的慶富造船，這幾個月來陸續傳出財務問題，直到上個月正式爆發，由於獵雷艦涉及到建軍案，以及軍艦國造的重要政策，各界高度重視，加上各種傳言沸沸揚揚，行政院於是成立專案小組調查。



11月2日，由行政院副院長施俊吉領軍的獵雷艦專案小組，公布整個調查報告，並列出國防部和聯貸主辦行第一銀行各五大缺失，要求撤換當時第一銀行董事長蔡慶年，以及國防部要提出懲處名單。



財政部當天立刻將蔡慶年換了下來，並且在前幾天宣布由董瑞斌接手，財政部同時順勢調整公股行庫，像是合庫金、台企銀的董座，這些也都參與聯貸案，為避免日後尾大不掉，決定同時換人，避免成為下一波追究的對象。



相對於財政部積極處理銀行在慶富案中的缺失，國防部卻像慢郎中。日前，國防部長馮世寬在立法院備詢時，才承諾將在11月17日前提出懲處名單；未料，在到期前夕，卻以一紙新聞稿形式，說明懲處名單要等全案調查後再說。



國防部不公布名單，顯然違背當初行政院要處理慶富獵雷案的方向，因為整起案件若要等司法調查，勢必拖上很久一段時間，不可能屆時才追究，因此，蔡英文總統才會在21日約見馮世寬，要求盡速公布，國防部立刻在24小時後提出。



這次懲處名單計有23人，包括多位上將，因此，顯然名單也不是一天之內完成，但國防部遲不公布，除了馮世寬承認卡在他那外，勢必也會引起是否有官官相護的猜測，如今在聲聲催下，名單才正式提出，相關傷害卻早已造成。