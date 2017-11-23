毒奶粉事件10年後  53%中國父母仍不相信國產奶

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）2008年中國毒奶粉事件造成六名嬰兒死亡，事隔十年後的今天，仍有許多中國消費者不敢選擇國產奶粉或嬰兒配方食品。

美媒Quartz報導，昨(22)天麥肯錫諮詢公司發佈2017年中國消費者報告，根據全國44座城市、共1萬位民眾所做的民調指出，高達53%消費者至今在選擇嬰兒奶粉時，仍傾向外國品牌、而非國產。這是在眾多消費者產品項目中最高的外國偏好比例。

麥肯錫檢視了17項消費者商品類別，這些類別占據了全中國零售業銷量的一半以上，在其中9項類別如生鮮或家禽食品、洗衣潔淨劑、啤酒等，中國消費者明顯偏好國產製商品。但在嬰兒配方食品和奶粉項目，消費者卻更喜歡外國品牌，同樣情況也出現在酒品項目，超過一半的受試者較偏愛外國酒類。

麥肯錫全球董事、同時也是大中華區消費與零售諮詢業務負責人Daniel Zipser告訴Quartz，2008年的毒奶粉事件在多數人心中仍記憶猶新。

根據美國智庫研究中心Pew Research Center的調查，這起食安事件也重創中國對自家產品的整體信心，以及提升對食品安全的重視。中國政府加強對食品安全的管理法規，在2009年通過食品安全法；於2013年成立食品藥品監督管理局以監測產品安全。但接踵而至的新食安問題卻難以填補消費者的信任。

去(2016)年4月，上海逮捕9名涉嫌製造17,000罐假奶粉的嫌犯，他們在商品外觀貼上假標籤仿冒這些商品來自美國大廠亞培(Similac)或中國大廠貝因美。也在去年，法國達能集團(Danone)旗下的紐西蘭製奶粉可瑞康(Karicare)因於2013年捲入桿菌中毒的謠言而被緊急召回，儘管事後證實是假消息，達能於去年宣布將不再於中國銷售可瑞康奶粉。

在今(2017)年2月的一場記者會上，中國食藥監管局局長畢井泉表示，更嚴謹審慎的奶粉法規是該局重要業務之一，最新法規要求製造商註冊產品配方，並嚴格限制各大廠生產的商品配額。這項法規於明年1月生效，預料將大幅降低嬰兒配方食品與奶粉的數量，不只父母擔心，對外國小品牌來說，更可能因註冊成本不符配額限制影響的收入，恐退出奶粉市場。

目前已知有96家廠商、包括70家國內品牌在內，都上網註冊了旗下近600項的嬰兒配方產品，這些資訊目前都可以在食藥監管局網站上查到，未來這些資訊也將開放給相關監管部門共享。