抗議亞泥礦權展延20年　太魯閣族人放狼煙封路8天

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）亞泥花蓮新城山礦權展延今(23)日生效，展限20年，環保團體對通往亞泥的快速道路進行封路。

經濟部長沈榮津今表示，針對礦業法修法，會盡快再蒐集各界意見，向行政院報告。針對行政院長賴清德指示多溝通的部分，在蒐集意見時也會注意產業界及社會的看法。

中央社報導，今清晨天未亮，近百人在太魯閣國家公園閣口集結，因這裡有通往亞泥礦山的路，太魯閣族人以人牆封路，希望阻擋亞泥第一輛卡車進入。族人祭拜祖靈施放狼煙、唱古調，宣示守護家園決心。

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太魯閣族人和環團發起「反亞泥，封路守護山林家園行動」，清晨在花蓮秀林鄉富世村點燃。訴求拒絕亞泥再挖20年，要求政府傾聽族人的心聲，加速礦業改革及礦業法修法，一起來捍衛山林家園，守護美麗太魯閣。



亞泥新城山礦場的礦權，原本到今年11月22日到期。經濟部花3.5個月審核，今年3月核發亞泥20年的礦權展延，引發社會關注。



中央社引述「反亞泥還我土地自救會」會長田明正說，他將率領族人封8天，希望政府儘快出面解決問題，因為政府始終沒有面對亞泥的問題，才逼得他們必須採取封山封路行動。



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地球公民基金會專員黃靖庭說，亞泥開採已40年，期間從未進行環評，也沒有告知和經過族人同意。經濟部又再次核准亞泥採礦權展延20年，這已明顯違反原住民族基本法、地質法等相關法規，且嚴重危害鄰近部落的權利；未來石礦挖完，封場時，也應做好相關配套，這些都應在礦業法修法一併納入。



亞泥發布新聞稿表示，重申展限申請一切合法，誠意解決土地問題與村民共榮，尊重陳抗意見表達，呼籲民眾勿影響交通與員工工作執行權。