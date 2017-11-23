研究：日飲適量咖啡好處多 降低肝病等風險

（台灣英文新聞/朱明珠 綜合外電報導）根據近期一篇研究回顧發現，每日飲用適量的咖啡有益健康，可有效降低死於中風或罹患癌症的風險。

外電報導，研究人員表示，和沒喝咖啡習慣者相比，每日適量飲用3-4杯的咖啡可有效降低罹患心血管疾病、肝臟疾病和其他癌症，以及中風的死亡風險。另外，研究團隊補充，民眾應飲用「有益健康」的咖啡，指的是避免多餘的糖、奶(鮮乳或鮮奶油)，以及戒除邊喝咖啡邊吃甜食的習慣，如此才能避免造成身體的負擔。

英國南安普敦大學的研究人員表示，此研究目的為蒐集咖啡對人體影響的數據，總共分析了超過200份來自《英國醫學期刊》（British Medical Journal, BMJ）的研究，其中多為觀察研究。因此研究人員強調，該研究結果只是綜合分析，沒有任何臨床實驗可佐證，不建議民眾為了改善健康、降低罹病風險而特意去飲用咖啡。

根據英國國民保健署（National Health Service, NHS）建議，正常的成年人，一天的咖啡因攝取上限為400毫克。但骨鬆和懷孕女性不宜飲用咖啡；懷孕婦女若每日咖啡因攝取量上限200毫克，否則易增加流產風險。

此外，提醒民眾，除了咖啡外，日常飲食中有許多食物皆含有咖啡因，以下咖啡因含量供民眾參考ˋ：