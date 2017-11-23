勞團抗議勞基法修法　一度與警推擠衝突

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）立法院今（23)日審查勞基法修正草案，近百名勞團成員集結在場外反對，並繞行立院抗議。警方也在周邊布建約450名警力，雙方在青島東路出入口，一度發生推擠衝突。



立法院社會福利及衛生環境委員會、經濟委員會，今天聯席審查攸關一例一休的勞動基準法部分條文修正草案。



中央社報導，同一時間場外則有包括社民黨、全國教育產業總工會等多個勞團集結在群賢樓外抗議，現場聚集約近百名人力，頻頻高喊「拒絕勞基法修惡，還我7天假」口號，要求立院停止過勞修法。

勞團一行人隨後舉旗高喊口號，開始繞行立法院外一周表示抗議，過程原本平和。但示威人士至青島東路出入口時突然發生推擠衝突，勞團人士紛紛丟擲雞蛋到立法院內，警方也加強警力持盾牌阻擋勞團衝入立法院內。



期間還有部分抗議人士欲爬牆至立法院內，甚至一度將門口的護欄拖走，警方立即上前阻擋，隨後也在立院門口架設防護網阻止勞團丟雞蛋。

中央社

中央社報導稱，目前已絕食72小時的桃園市空服員職業工會秘書長林佳瑋說，昨(22)日公聽會上，資方說沒有過勞死，面對這樣的資方，要讓勞工怎麼協商。林佳瑋也不滿表示，交通部贊成鬆綁七休一，那蝶戀花事件會不會重複發生。



高教工會組織部主任林柏儀說，勞基法修法不僅影響勞工，也影響社會上各式各樣的權利。

中央社報導，台北市產業總工會理事長鄭雅慧邊哭邊指出，她來自民視，看到很多同事因連續好幾天加班工作，甚至有助理因為連續工作，導致下班回家車禍成植物人，這樣怎麼可能沒有過勞。