承傳郭雪湖衣缽　郭香美的膠彩畫哲學 (下)

(台灣英文新聞 / 林靜怡 台北專訪報導)「畫畫一直都是我的興趣，我從來沒想過要傳承父親的衣缽」。她是郭香美，是已故知名藝術家郭雪湖先生的三女兒。從小看著父母在畫室裡繪畫，又深受愛彈琴的母親林阿琴與愛聽古典音樂的二姊郭惠美的影響，讓她的創作都充滿了「生命的樂章」、「幸福的記憶」與「故事性」。

上一篇：承傳郭雪湖衣缽 郭香美的膠彩畫哲學 (中)

唯有繪畫與音樂不會走遠

香美老師表示，為了感謝張前館長讓她從家庭主婦變成專業畫家，她每天都在高壓中籌備這次的展覽。她開玩笑的說，很多藝術家都是在死後才被發現的，有的甚至死了也不會被發現。她的兒子們為了讓她心無旁騖地，準備歷史博物館的展覽，她頂多一個月出門一次到銀行辦事情，其他時間都「宅」在家裡與世隔絕。而家裡的採買工作都交由她兒子、媳婦們打理。

香美老師說，畫畫是她的興趣，音樂是她的第二生命，所以她愛死它們了。她每天都過得很開心、玩得很快樂。因為是興趣，所以從小就不用被「逼」著學習，因為它們是她的快樂泉源。

香美老師還說，從事創作的人要在逆境中成長。不為什麼，因為只有逆境、只有挫折，才是培養創作者最好的途徑。所以無論是畫家還是作家，只要是在逆境中成長，並歷經種種挫折與歷練，就能成就一名好的畫家與作者。所以逆境是推著她往前走的動力，而挫折是她的養分。因此，透過一生的經歷，她每次拿筆作畫時，都像是在跟畫布「對談」。對談什麼呢？生命與愛。

▲我會不會太重。(圖片由郭雪湖基金會提供)

每一次作畫都是一場生命的對談

記者很好奇的追問，郭雪湖先生在創作《圓山．附近》時，天天要前往圓山附近與大自然對談，香美老師也說作畫時要跟畫布對談。為何對談如此重要呢？她說，她要把感動的時刻，透過畫筆一筆一畫記錄下來，並賦予畫布應有的生命。

無論是美景、無論是孫女熱愛跳舞的青春活力、無論是她的媳婦對芭蕾舞的熱情，無論在何時何地，只要能感動她的，她都會記下來，並且開始在腦海裡構圖。因為她說，她已經到耄耋之年了。

香美老師表示，與畫作溝通是必要的，因為每一次下筆都會影響到作品的發展。就拿《高瞻遠矚》、《金童玉女》，還有一連四幅的聯畫《齊舞飛揚》、《掌聲響起》、《群舞輝映》、《圓滿歡樂》，這些靈感都來自熱愛跳舞的孫女與媳婦。因此在作畫時，無論人物是站著、蹲著，還是在翻跟斗，那力與美的結合，總是令人雀躍不已。

她還說，在這些畫裡，最難畫的就是翻跟斗的舞者的臉，還有跳躍中腳的長短，與芭蕾舞者那若隱若現的舞衣。另外，在國際化的今天，每一幅畫都有東西方元素融合其中，譬如說以西方為主的作品，就會看到東方元素在裡面，以東方元素為主的作品，就會看到西方元素在其中。

▲對抗。(照片由台灣英文新聞拍攝)

回饋台灣 感謝貴人

歐洲地區的畫廊，知道香美老師要回台灣辦展覽時，曾希望她考慮到歐洲辦個展，但香美老師回應，她希望回饋台灣。雖然已跟歐洲多家出版商與藝廊合作多年，作品早已融入各項生活物品裡，舉凡文創商品、杯子、拼圖、冰箱磁鐵等。但感恩的心、感謝之意，讓她只想回到寶島台灣圓夢。

對於未來是否還會在台灣辦個展，香美老師說，暫時沒有其他規畫了。她告訴記者，她現在只想抓緊時間，把家中的膠彩顏料用完，把每一次的感動畫下來，因為她覺得生命已經在倒數計時了，她只能加快創作的腳步。

記者側記

香美老師承傳了她父親郭雪湖的衣缽，同時也傳承了她父親給予她的生命力與做人做事的態度，更承傳了她母親林阿琴的優雅與寧靜。上次記者專訪郭松年先生時，他說「很希望妳有機會認識我父親，他那時代的藝術家都很優雅」，而這份優雅已經在香美老師的身上感受到了。

相關新聞：

郭松年—從〈圓山·附近〉到〈南街殷賑〉看郭雪湖的成長 (上)

郭松年—從〈圓山·附近〉到〈南街殷賑〉看郭雪湖的成長 (中)

郭松年—從〈圓山·附近〉到〈南街殷賑〉看郭雪湖的成長 (下)