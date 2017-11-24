承傳郭雪湖衣缽　郭香美的膠彩畫哲學 (中)

(台灣英文新聞 / 林靜怡 台北專訪報導)「畫畫一直都是我的興趣，我從來沒想過要傳承父親的衣缽」。她是郭香美，是已故知名藝術家郭雪湖先生的三女兒。從小看著父母在畫室裡繪畫，又深受愛彈琴的母親林阿琴與愛聽古典音樂的二姊郭惠美的影響，讓她的創作都充滿了「生命的樂章」、「幸福的記憶」與「故事性」。

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承傳郭雪湖的生命力與紀律

記者問，為何她的畫給人強烈的生命力呢？她說，這個生命力是她的父親郭雪湖給她的，還有「紀律」。隨著她父親的腳步走進膠彩畫的世界裡，香美老師將紀律落實在生活中。每天清晨三時起床進畫室作畫，畫累了就到琴房彈琴舒壓，彈累了就去游泳，之後就用晚餐，然後就早早上床睡覺。每天的生活都是這樣，很有規律的進行著。

香美老師說，愛聽音樂這個習慣是受母親林阿琴與二姊郭惠美的影響。因為，媽媽從小就教她彈鋼琴、逼她練琴，而姊姊則是鼓勵她聽古典音樂，雖然剛開始聽不懂，但只要一直聽就會喜歡上它。

香美老師表示，現在每天醒來第一件事，就是讓房間每一個角落，都充滿古典音樂的音符，之後再進行各項活動，如上妝、梳頭髮、畫畫等等。因為有音樂的陪伴，所以每一次的創作靈感，就會如泉水般湧出。加上每一天的思緒又都不同，所以每一幅畫的作品，都是經過多次的修修改改。一直到厭倦了，才放下畫筆，取下畫布，拿到角落才算「暫時完工」。

香美老師說，每一個創作的人永遠都在修修改改自己的作品，而每一幅畫也是，它們永遠沒有畫好的一天。雖然在別人眼裡，每一幅畫都很「完美」，但在我的眼裡，我仍覺得還有要修改的地方，所以它不能算是「完成」的作品，應該是說作品永遠沒有好的一天。

▲郭香美老師。(照片由胡國偉拍攝)

放牛班的春天 靠奮鬥走出自己的路

香美老師表示，她從小就像是放牛班的學生，在父母眼裡，她的成績永遠不如預期的好。因此，她覺得自己沒有畫畫的天分，更覺得自己笨。閒暇之餘，她喜歡看勵志書，尤其是看主角，如何從困境中翻轉自己的命運，力爭上游。

香美老師說，因為從小就比別人更沒有畫畫的天分，為了不讓人瞧不起，於是告訴自己要「奮鬥」、「要好好奮鬥」、「絕對不能被別人瞧不起」。所以，她都默默的耕耘她的畫畫技巧，並遵從她父親的話，只要努力，不要去跟別人比、不要問收成，也不用去忌妒他人，只要好好的畫。

幸福的妒忌者 老天爺開的大玩笑

原本與她先生看似幸福的退休生活，老天爺卻開了一個大玩笑。香美老師說，喪夫之痛永遠平撫不了，因為一切來得太快太突然了，她完全沒有心理準備。如今只要一提到她先生，眼淚就會不停的流下來，「心痛啊！妳懂嗎?！」。歷經至親與至愛的相繼離世，父親郭雪湖、大哥郭松棻、丈夫陳坤地，還有姊姊郭禎祥的中風，一次次的打擊，都讓她感到無比的痛苦、無助與難過。

2012年春天，郭雪湖大師以104歲高壽辭世，國立歷史博物館、臺北市立美術館與國立臺灣藝術教育館，三館聯合在台舉辦追思會。郭香美老師與郭氏家族親朋好友都出席，而香美老師的貴人也在其中。

香美老師說，她的後半生，要感謝張譽騰先生，他是國立歷史博物館前館長。當時張前館長坐在她旁邊跟她說，「想不想來歷史博物館展覽？」張譽騰先生的這席話，如暖流一般重燃了她的生命，給了她機會，走出喪失至親至愛的陰霾。香美老師告訴記者，對一位畫家而言，國立歷史博物館是最高的藝術典堂，是每位藝術家夢寐以求的展覽場地。

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▲展姿迎人。(圖片由郭雪湖基金會提供)