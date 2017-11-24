承傳郭雪湖衣缽　郭香美的膠彩畫哲學 (上)

(台灣英文新聞 / 林靜怡 台北專訪報導)「畫畫一直都是我的興趣，我從來沒想過要傳承父親的衣缽」。她是郭香美，是已故知名藝術家郭雪湖先生的三女兒。從小看著父母在畫室裡繪畫，又深受愛彈琴的母親林阿琴與愛聽古典音樂的二姊郭惠美的影響，讓她的創作都充滿了「生命的樂章」、「幸福的記憶」與「故事性」。

承接衣缽 從生活開始

1943年出生的郭香美老師，畢業於師大美術系，曾在金華國中任教2年，後遠赴美國讀匹茲堡大學(University of Pittsburgh)圖書館管理碩士，並在美國定居、結婚、生子。在匹茲堡生活期間，香美老師曾在當地社區大學教授中國繪畫，並參加多項藝術活動。婚後除了在家相夫教子外，因其夫婿陳坤地的工作關係多次隨著先生外派他國，加上倆人都熱愛旅遊，因此累積了不少旅遊史。

1981年9月，隨著她的夫婿派任回台灣工作，讓思念多年故鄉的美食、街景、人事物等，一下子都得到了安慰，而這一年也是香美老師全心投入膠彩畫創作的轉捩點。1998年，隨著父母日漸老邁，兄弟姊妹與孩子們都住在美國加州，想要回到父母與親人身邊的思念愈發濃烈，剛好她的夫婿也到了退休的年齡，於是兩人決定返美定居加州聖荷西(San Jose)。

▲舞龍。(照片由台灣英文新聞拍攝)

香美老師：「父親的提醒猶在耳邊」

郭雪湖先生曾跟香美老師說，藝術的殿堂巍峨而典雅，非一蹴可幾，世間絕無不勞而獲的天才。天外有天，人外有人，唯有勤能補拙。甯心靜氣，在吵雜中學習靜觀，不被世俗所迷惑、誤導。人心易受誘惑而產生貪婪、憎恨、嫉妒、謊言、虛偽的慾念而不止歇。唯沉著冷靜，步步為營，全神貫注地面對，藝術的表達方能創新、求變。

香美老師表示，雖然她的父親從小就灌輸家中四個女兒要去學畫畫，但自認為沒有天分的她卻喜歡到處塗鴉。後來看到姊姊考上師大美術系時，她很自然的覺得自己也應跟著她的腳步去念師大美術系。回想起那時候快到聯考時的場景，課業繁重又要準備入學考試，那壓力之大可想而知。

香美老師說，雖然自己沒有天分，但只要比別人更加努力，相信一定能畫出好的作品。因此，當別人只要畫一張畫送去遴稿時，她要畫三張再從中挑一張滿意的才行。四年的美術系生活，對她而言是最快樂的時候，因為「可以盡情的揮灑」。

▲嫁聚。(圖片由郭雪湖基金會提供)

香美老師表示，在匹茲堡展覽「春系列」作品時，因為沿襲大學時期所學的中國畫，山水及花鳥，媒材除了採用傳統的中國畫顏料，其中展示作品裡還有從台灣進口的蝴蝶翼拼圖而成的剪貼畫。因為使用的媒材特殊，故被視為「與眾不同」的畫家。

香美老師回憶一段與她父親郭雪湖的對話。她父親說，妳花那麼多時間畫畫，應該要畫膠彩。因為膠彩畫雖然很費時，可是它的顏色可以永存。而水彩與油畫，年代久了都會慢慢的褪色。就這樣，香美老師就一頭栽進膠彩畫的世界裡了。

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